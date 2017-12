Centura feroviară a Capitalei, de imortanță strategică

149195 – 22122017 – Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit ieri cu o delegatie a Bancii Mondiale, din care au facut parte David Sislen – practice manager, Dean Cira – lead urban specialist si Marcel Ionescu-Heroiu, senior urban development specialist, pentru a identifica solutii de colaborare in vederea dezvoltarii de proiecte in Municipiul Bucuresti.In cadrul intrevederii, s-a discutat despre proiecte de modernizare a transportului public din Capitala si zonele adiacente, printre care se numara dezvoltarea transportului feroviar pentru calatori (urban, periurban si regional, inclusiv centura feroviara a Capitalei), dar si proiectul Esplanada.

Gabriela Firea: ”In opinia mea, transportul feroviar urban si periurban este de importanta strategica pentru dezvoltarea pe termen mediu si lung a orasului. Acesta se poate dezvolta prin valorificarea retelei de cale ferata existenta in Municipiul Bucuresti care in prezent este abandonata. Aceasta retea de transport feroviar pentru calatori ar putea lega Bucurestiul de Giurgiu, Zimnicea, Alexandria, Rosiori, Gaesti, Titu, Urziceni, Lehliu, Oltenita sau chiar Ploiesti”.

Referitor la centura feroviara a Capitalei, Firea a explicat ca Bucureştiul se numără printre puţinele oraşe europene care beneficiază de o centură feroviară avand o lungime de 80 km, structura de transport care in prezent nu este valorificată la adevăratul său potenţial: ”Nu se poate imagina o Strategie de dezvoltare a Bucurestiului, fara a include Centura Feroviară în sistemul de transport public al oraşului. Această linie ar trebui intregrată în acest sistem şi preluată de către municipalitate pentru a fi utilizată în scopul transportului de călători”.

Acesta linie de centură trebuie reabilitată si modernizată, garile de pe traseu trebuie de asemenea refunctionalizate si este necesara realizarea unor puncte intermodale pentru transferul calatorilor intre trenuri, metrouri si autobuze.

O alta varianta de optimizare a transportului public despre care s-a discutat in cadrul intrevederii este studierea oportunitatii introducerii unor linii de tip monorail/tren usor suspendat, in zonele in care nu exista posibilitatea de realizare a retetelor la nivelul solului.

Reprezentantii Bancii Mondiale si-au exprimat interesul de a se implica in aceste proiecte, avand in vedere ca Bucurestiul are, pentru prima oara, o Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara (ADIBI) care va dezvolta proiecte de transport in regiunea metropolitana.

Un alt subiect abordat in cadrul intrevederii a fost proiectul Esplanada, proiect pentru care reprezentantii Banii Mondiale si-au declarat sustinerea.

Astfel, reprezentantii PMB au evidentiat faptul ca un proiect de asemenea amploare trebuie sa se dezvolte unitar, dupa modelul unor proiecte similare din Europa si ca, in acest sens, ar fi necesara infiintarea, la nivelul PMB, a unei structuri dedicate, care sa monitorizeze etapele de implementare a obiectivului de investitii.

Proiect nou, companie nouă

O alta solutie propusa de specialistii PMB a fost infiintarea unei companii publice de proiect, care sa asigure managementul investitiei, acoperind toate aspectele (concept, studii, licitatie, executie si operare/administrare a intregului ansamblu).

S-a adus, de asemenea, in discutie complexitatea situatiei juridice a terenului pe care urmeaza sa se realizeze acest proiect, specialistii Municipalitatii subliniind ca eliberarea de sarcini a terenului, desi un proces laborios, trebuie demarata de urgenta.

Reprezentantii Bancii Mondiale si-au exprimat interesul in asigurarea finantarii acestui proiect si au subliniat ca proiectul trebuie realizat unitar, chiar daca implementarea se va face in etape, fiind necesara o prioritizare prin care Cartierul de Justitie sa fie realizat cu celeritate.

In finalul intalnirii, delegatia Bancii Mondiale i-a invitat pe specialistii Municipalitatii la Forumul Mondial al Regenerarii Urbane, organizat de Banca Mondiala si Guvernul Japonez in februarie 2018, la Tokyo, Yokohama si Kawasaki, Forum la care vor fi invitate toate institutiile implicate in proiectul Esplanada.