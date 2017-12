Fonduri europene de 9 milioane de euro pentru trei spitale din Capitala

149214- 27122017

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, au semnat, la 27 decembrie, un acord de colaborare prin care cele doua institutii se angajeaza sa colaboreze pentru sustinerea implementarii si monitorizarii proiectelor finantate din fondurile structurale si de investitii europene.

Acordul vine in contextul in care trei dintre spitalele Municipalitatii au semnat, in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020, 5 contracte in valoare totala de aproape 9 milioane de euro, pentru finantarea unor programe de formare a personalului medical. Este vorba de Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu, Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Filantropia si Spitalul Clinic Dr. Ioan Cantacuzino.

Proiectele vor fi implementate la inceputul anului 2018.