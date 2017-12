ÎN ATENȚIA DNA/Cum aruncă cu banii Primăria Sectorului 5

149218 – 28122017

Patinoarul din Romniceanu nu e în declarațiile primarilor Florea și Firea, dar este în SEAP

În Parcul Sebastian continuă bătaia de joc. Disperați, locuitorii au dat în judecată Primăria Sectorului 5

De remarcat că amenajarea spațiilor pentru pationare (Parcul Romniceanu și Parcul Sebastian) a început înainte de desfășurarea propriu-zisă a licitațiilor. E cu dedicație? Există cineva care îndeplinește, deja, toate criteriile din caietul de sarcini?

Deși primarul Sectorului 5, Daniel Florea, și primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, au declarat că proiectul patinoarului în Parcul Romniceanu nu există, Asociația ”În Cotroceni – Oameni, Idei, Povești” are documentele care atestă că proiectul era demarat și urma a fi implementat. Documentele publicate în SEAP arată că achiziția pentru patinoare este inițiată, singurul lucru care a oprit acest proiect ilegal fiind opoziția comunității. Astfel că, având în vedere lipsa de onestitate de care cele două instituții au dat dovadă, ne afirmăm scepticismul cu privire la angajamentele Primăriei Sector 5 de a respecta rigorile legale în privința reamenajării Parcului Romniceanu.

La data de 20.12.2017, Primăria Sectorului 5 a publicat în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice), www.e-licitatie.ro anunțul de participare nr. 420309 si documentația de atribuire a “Contractului de prestări servicii, servicii pentru organizarea evenimentului cultural “Poveste de iarna pe patine”, în conformitate cu prevederile HCLS 5 nr. 175/23.11.2017” prin procedură simplificată, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Documentația de atribuire publicată în SEAP cuprinde: Fișa de date a achiziției, schițe patinoar, Caiet de sarcini, Contract servicii, formulare și DUAE editabil.

Conform Caietului de Sarcini înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 64231/5.12.2017, (atașat prezentului în extras, acesta putând fi descărcat integral de pe SEAP), Primăria intenționează să amenajeze în parcurile din Sectorul 5 patinoare temporare pentru asigurara condițiilor necesare derulării unor activități sportive.

Loc de desfășurare: Parcul Romniceanu, Parcul Sebastian, Parcul Ferentari, Parcul Humulești și Parcul Pecineaga.

Primăria a încărcat în SEAP inclusiv schițele acestor patinoare. Data limită de depunere a ofertelor este data de 29.12.2017.

Având în vedere toate aceste informații care rezultă din documente publice întocmite chiar de Primăria Sectorului 5, credem că informațiile comunicate de primarul Sectorului 5 și de primarul general al Capitalei sunt neadevărate și ignoră cu bună știință chiar documentele publicate de Primaria Sectorului 5.

Vă reamintim pozițiile publice ale celor doi primari:

Daniel Florea: „Nu am solicitat niciun aviz si nicio autorizatie pentru că acolo nu se va face nimic cu/fără o autorizație. Am dezafectat locul de joacă și am amenajat terenul pentru că era o zonă de potențial pericol pentru copii”.

Gabriela Firea: „S-a afirmat cum că în parcul Romniceanu s-ar construi un patinoar. M-am interesat atât la colegii mei, la Primaria Generală, cât și într-o discuție telefonică cu primarul Daniel Florea, și pot să vă transmit că, contrar celor afirmate în mass media de către o asociație și președintele acestora, nu se construirește pe spațiul verde, și nici într-o altă zonă, niciun patinoar. Deci este o dezinformare, nu ar fi prima pe care o proferează această asociație și ne rezervăm dreptul să ne apărăm în instanță împotriva acestei maniere de a profera public informații toxice, informații neadevărate. Din partea domnului primar am fost asigurați că nu se amenajează niciun patinoar”.

Raportat la cele declarate de cei doi primari și având în vedere licitația publică în desfășurare, așteptăm clarificări în legătură cu realizarea Patinoarului în Parcul Romniceanu. Este evident pentru comunitatea din Cotroceni că cei doi aleși locali nu dau dovadă de bună credință, prin ascunderea adevăratelor intenții. Ne exprimăm dezacordul profund cu aceste tactici de administrare a domeniului public și afirmăm, o dată în plus, angajamentul nostru pentru atenta monitorizare a activității celor două instituții și pentru implicarea în orice decizie cu impact asupra calității vieții, se arată într-un comunicat de presă remis PROMPT MEDIA.

Și când vine vorba de ”petreceri” din bani publici, pompos prezentate drept evenimente culturale, Primăria Sectorului 5, cel mai problematic sector al Capitalei, nu se zgârcește. În loc să stabilească, așa cum ar trebui, politici publice coerente, cu efecte pe termen lung în educarea și atragerea spre cultură a locuitorilor sectorului, Primăria Sectorului 5 găsește tot felul de pretexte pentru a continua, renumitele ”vanghelioane”, o adevărată risipă a banilor publici.

Prezentate pompos în spoturile radio și în documentele Consiliului Local drept ”evenimente cultural-artistice”, spectacolele organizate pe banii primăriei abia dacă adună 200 de persoane în fața scenelor ridicate în aer liber, între blocuri, sub balcoanele locuitorilor Sectorului 5. Și cum mai-marii primăriei par deciși să risipească cu orice preț banii cetățenilor, Consiliul Local al Sectorului 5 a votat, pe repede înainte, la sfârșitul acestui an, suplimentarea bugetului Direcției de Cultură, mascând fondurile într-o anexă a hotărârii Consiliului Local. Așa se face că în Parcul Sebastian a răsărit, peste noapte, o scenă a cărei instalație de sonorizare a devenit, și în acest an, coșmarul de sfârșit de an pentru cei care locuiesc în imediata vecinătate a locului cu pricina, care au simțit din plin vibrațiile bașilor de la boxele amplasate sub balcoanele lor.

Fără să întrebe vreodată pe cineva și fără să țină cont că locuitorii din zonă au făcut, de-a lungul timpului, numeroase demersuri pentru oprirea acestor concerte care numai demers cultural nu sunt, primăria încurajează manifestările de acest gen, pentru care risipește banii publici.

Sătui de lipsa de respect a autorităților față de cetățeni și conștienți că modelul patentat de Marian Vanghelie în cheltuirea iresponsabilă a banilor publici este preluat de actualul primar Daniel Florea, locuitorii din zona Parcului Sebastian au acționat în instanță autoritățile locale, cerând suspendarea acțiunilor primăriei.

Având în vedere cheltuielile haotice și iresponsabile făcute de autoritățile publice ale Sectorului 5, poate că și procurorii ar trebui să-și facă drum și să arunce un ochi mai atent asupra modului de administrare a banilor publici. Interesant ar fi de văzut dacă nu cumva firmele care urmează să execute lucrările scoase la licitație de Primăria Sectorului 5 sunt, coincidență…, aceleași cu firmele care execută lucrări similare în alte sectoare ale Bucureștilor. Măcar firma cu patinoarele? Întrebăm, nu dăm cu parul… Foto – Parc Sebastian, scenă între blocuri, parc distrus după concert, amenajare patinoar