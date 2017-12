Japonezii ne încălzesc cu studii de fezabilitate

149196 – 22122017 – Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a semnat, alaturi de Ministrul Energiei, Toma Petcu, si presedintele firmei japoneze Itochu Corporation, Hiroyuki Tsubai, un Memorandum de Înțelegere privind crearea unui parteneriat cu scopul modernizării Sistemului Centralizat de Alimentare cu Energie Termică (SACET) al Municipiului București. La intalnire au participat si reprezentantii Ambasadei Japoniei în România.

Gabriela Firea: ”Prin semnarea acestui memorandum, Itochu Corporation se angajează ca în trimestrul I al anului 2018 să elaboreze un studiu de fezabilitate prin care sa se propuna introducerea în SACET București a unor tehnologii de vârf la nivel mondial de producere eficienta a energiei termice necesare încălzirii si alimentării cu apă caldă menajeră a populației Capitalei. Pe lângă eficientizarea serviciului public de alimentare cu căldură a populației Capitalei, aceste noi tehnologii vor contribui și la reducerea semnificativă a impactului termocentralelor din București asupra mediului înconjurător, atât în ceea ce privește emisiile poluante, cât și a gazelor cu efect de seră”.

Toma Petcu: ”Asa cum am mai afirmat in repetate randuri, avem o colaborare foarte buna cu Primaria Capitalei si ma bucur ca, in sfarsit, dupa 30 de ani, exista la nivelul Municipalitatii o strategie energetica si o viziune unitara, pe termen lung, in acest domeniu esential pentru Bucuresti. Imi doresc ca evaluarea pachetului de actiuni a ELCEN sa fie finalizata cat mai rapid, astfel incat Municipalitatea sa poata prelua aceasta entitate, pentru ca reprezinta un act de normalitate si eficienta ca aceeasi autoritate sa gestioneze atat productia cat si transportul si distributia energiei termice”.

Totodata, ministrul a dat asigurari ca, si dupa finalizarea procesului de preluare a ELCEN de catre PMB, institutia pe care o conduce va pune la dispozitia Municipalitatii echipe de specialisti pentru rentabilizarea sistemului.

Hiroyuki Tsubai: ”Semnarea acestui memorandum reprezinta un prim pas important in viitoarea colaborare cu Municipalitatea Bucurestiului si sper ca toate aceste masuri ce se doresc a fi implementate de semnatarii documentului sa contribuie la modernizarea cat mai rapida a serviciilor destinate bucurestenilor”.

Finanțarea investiției va fi asigurată dintr-un împrumut acordat de Guvernul Japonez. Acest studiu va lua în considerare și va urmari încadrarea propunerilor în liniile directoare ale “Strategiei de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din Municipiul București”, aprobată în acest an de Consiliul General al Municipiului București. Implementarea soluțiilor japoneze va fi analizata atât pentru amplasamentele actualelor CET-uri din București, cât si pentru trei amplasamente noi în zona de nord-est a Capitalei, zonă foarte deficitară din punct de vedere al transportului și distribuției apei fierbinți. Costurile acestui studiu de fezabilitate vor fi suportate dintr-un grant oferit de Guvernul Japoniei (prin Ministerul Economiei, Comertului si Industriei – METI), intermediat de firma Itochu Corporation. Un aspect extrem de important este că, în măsura în care soluțiile tehnice rezultate ca optime din studiul de fezabilitate vor fi acceptate de partea română, finanțarea unei astfel de investiții, estimată la acest moment la peste 100 milioane de euro, va fi asigurată dintr-un împrumut acordat de Guvernul Japonez prin Banca Japoneză pentru Cooperare Internațională în condiții financiare deosebit de avantajoase pentru partea română.

Firma japoneză Itochu Corporation, infiintata in anul 1858, este unul din cele mai mari grupuri comercial-industriale ale Japoniei, cu o cifră anuală de afaceri de peste 45 miliarde de dolari, avand peste 90.000 de angajati si desfasurand operatiuni in mai mult de 120 de tari, din toate zonele lumii. Firma este activă în România încă din anii 70 si s-a implicat activ in proiecte de modernizari industriale sub finantare japoneza, dar mai ales în reabilitarea termocentralelor București Sud, Brăila, Mintia, Iași și Suceava, darși la realizarea noului grup energetic de 150 MW din CET Paroșeni. Au mai executat și modernizarea – extinderea Stației Electrice 400/220 kV de la Brazi Vest (GIS), contribuind si la extinderea retelei de fibra optica operata de Transelectrica SA.