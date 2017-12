Vom avea o lega a mirosurilor

149209 – 27122017

Parlamentarii USR au depus, la 22 decembrie 2017, în Parlament, Legea Mirosurilor, o inițiativă legislativă transpartidică, care acoperă un vid legislativ în domeniul calității aerului. Numeroase plângeri venite la Comisiile de Mediu din Parlament din partea cetățenilor care reclamă disconfort olfactiv în preajma depozitelor de deșeuri, fermelor de creștere a animalelor sau combinatelor petro-chimice rămân fără rezolvare în lipsa Legii Mirosurilor.

“În primul nostru an în Parlament am primit multe sesizări, venind din zone diferite ale țării, care reclamau probleme de disconfort olfactiv major, cauzat de diferite activități industriale. Pornind de la această cazuistică, coroborată cu răspunsul autorităților, care au semnalat vidul legislativ în domeniu, noi, parlamentarii USR, am inițiat o serie de dezbateri și un grup de lucru, având ca finalitate această nouă lege – Legea Mirosurilor. Ne bucurăm că în acest demers ni s-au alăturat colegi de la alte partide și că am primit susținere din partea Ministerului Mediului și a doamnei ministru Grațiela Gavrilescu, alături de care am depus această lege la Parlament”, a declarat senatorul Allen Coliban, președintele Comisiei pentru Mediu.

România se confruntă, în prezent, cu multiple situaţii de poluare olfactivă. Parte dintre acestea sunt deja tratate prin raportarea la compoziţia chimică a aerului şi la pragurile stabilite în acest sens de legislaţia în vigoare. Totuşi, există un număr mare de plângeri din partea cetățenilor care reclamă mirosuri grele. La analizarea compoziției chimice a aerului, Garda de Mediu constată uneori încadrarea acesteia în parametri impuși de legislația în domeniul calității aerului. Mirosul este, însă, neplăcut și de necontestat, cu un impact puternic asupra locuitorilor din zonă.

“În România anului 2017, de multe ori cetățenii sunt privați de unul dintre drepturile fundamentale: dreptul la un aer curat. Această lege va da un instrument puternic Gărzii de Mediu pentru a putea rezolva situații în care analizele chimice arată că poluarea este prevăzută in limitele date de Legea Calității Aerului. Ca reprezentant al unei comunități grav afectate de mirosuri pestilențiale de ani de zile, sunt foarte bucuros că am reușit să construim un grup de lucru la Clusterul de Mediu USR care să transforme această lege în realitate”, a declarat, la rândul său, deputatul Cornel Zainea, membru în Comisia pentru Mediu.

Principalele prevederi ale Legii Mirosurilor:

Definește disconfortul olfactiv ca fiind mirosul generat de o activitate care poate avea impact negativ asupra stării de sănătate a populației și a mediului în întregul său care se cuantifică pe diferite scale de mirosuri, conform standardelor în vigoare.

Se reglementează obligativitatea unui Plan de gestionare a disconfortului olfactiv care va cuprinde măsurile necesare pentru prevenirea și diminuarea disconfortului și care va face parte din autorizația de mediu. Nerespectarea Planului va putea atrage inclusiv suspendarea temporară sau definitivă a activității generatoare de disconfort olfactiv.

Autoritățile administrației publice locale vor avea obligația să reglementeze, inclusiv prin interzicerea permanentă sau temporară, desfășurarea activităților generatoare de mirosuri în zonele de locuit, recreere, odihnă, tratament și agrement și să controleze preventiv și la sesizarea publicului activitățile care nu se supun reglementării din punct de vedere al protecției mediului.

La elaborarea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului se vor prevederea, obligatoriu, și măsuri de prevenire și reducere a disconfortului olfactiv.

Sunt prevăzute o serie de contravenții la cererea motivată a autorităților pentru protecția mediului.

Propunerea legislativă a fost semnată de numeroși parlamentari de la mai multe partide politice. În 2018 legea va fi dezbătută în comisiile de specialitate și va ajunge pe masa senatorilor și deputaților pentru adoptare.