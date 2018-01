Avertismentul lui Bădălău

149383 – 1312018 – Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, il avertizeaza pe Liviu Dragnea ca daca se va ajunge la schimbarea lui Mihai Tudose, presedintele Klaus Iohannis nu va mai numi un alt premier de la PSD.

”Aud colegi vorbind in soapta de democratie interna (inteleg ca s-a discutat intr-una din sedintele PSD la capitolul si altele) sau de decizie participativa – principii care ne-au adus impreuna si care ne-au dat putere ca partid! Avem oameni printre noi care considera ca ar trebui sa renuntam la aceste valori ale PSD-ului?! Atunci cred ca ar trebui sa purtam o discutie mai serioasa despre identitatea noastra doctrinara, principii dar si valoarea adaugata pe care o putem aduce societatii. Nu cred ca e suficient (normal) sa ne stigmatizam intre noi si sa aruncam acuzatii fara sa clarificam odata drumul pe care mergem. Au fost colegi care au spus ca psd-ul nu mai poate fi partid de lider (cred ca au avut dreptate) dar poate fi foarte bine partid de echipa (asa cum ne-am consacrat)! Impreuna suntem mai puternici dar avand democratie interna si decizie participativa psd-ul se poate asigura ca merge pe un drum bun si ca poate face fata oricarei provocari!

Legat de ce am spus ieri, ca PSD-ul nu-si poate permite sa schimbe guvernul la 6 luni, imi mentin parerea deoarece avem de implementat un program de guvernare, care are deja intarzieri si nuante… iar timpul si alegerile lucreaza in defavoarea noastra! Avem alegeri in 2019! Iar presedintele nu cred ca va mai nominaliza inca odata un premier de la psd daca ii mai dam ocazia de a face vreo nominalizare!”, a scris Badalau pe Facebook.

PSD a convocat sedinta Comitetului Executiv National (CExN) pentru luni, la sediul central al partidului, pentru a transa situatia din partid ca urmare a disputei dintre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. Sedinta este convocata la solicitarea mai multor fruntași ai PSD.