Bădălău: ”Pas cu pas, partidul nostru a acceptat suspendarea democratiei interne”

149299 – 09012018 – Omul numărul doi în PSD, Niculae Badalau, le-a transmis, luni, colegilor de partid, o scrisoare in care sustine ca democratia din interiorul PSD a fost suspendata. Liviu Dragnea a răsfoit scrisoarea și crede ca este un document bun.

”Pas cu pas, partidul nostru a acceptat suspendarea democratiei interne, iar acest lucru a fost o eroare pe care trebuie sa ne-o asumam: PSD si-a demis propriul guvern prin motiune de cenzura, decizii economice majore, precum impozitul pe gospodarie, au fost anuntate si apoi abandonate, fluiditatea schimbarii in functiile ministeriale este prea mare pentru ca un guvern sa poata cu adevarat performa, nu toti cei care au devenit ministri erau cunoscuti in partid sau recunoscuti profesional in domeniile respective pentru a merita un loc in guvern. Toate acestea slabesc increderea cetatenilor in partidul nostru, iar cauza principala este tocmai subrezirea democratiei interne”, se arata in scrisoarea lui Badalau.

Presedintele executiv a venit si cu o solutie salvatoare, si anume punerea in aplicare a mecanismele statutare privind conducerea colectiva.

”Primul pas este sa consideram legitime si opiniile cu care nu suntem de acord, sa abandonam iluzia falselor imunitati. Pasul al doilea este punerea in functiune a mecanismelor statutare pentru conducerea colectiva a partidului”, a adaugat Niculae Badalau.

La conferinta de presa care a urmat dupa sedinta CEX, Liviu Dragnea a declarat ca nu a citit inca scrisoarea lui Badalau, dar ca este un document bun, care va fi supus spre aprobarea viitorului CEX, programat pentru sfarsitul lunii.