Bani de spectacole de prost gust se găsesc, pentru asfaltarea străzilor – nu!

149377 – 12012018 – In Bucuresti sunt peste 200 de strazi neasfaltate, unele fara retele de apa si canal, potrivit informatiilor obtinute de Hotnews.ro de la primariile de sector si Primaria Capitalei. Cele cateva mii de oameni care locuiesc aici traiesc ca in Evul Mediu. In sectorul 1 sunt 62 de strazi, in Sectorul 2 niciuna, in Sectorul 3 – 34, in Sectorul 4 – 24, Sectorul 5 -31 si Sectorul 6 – 23. Primaria Capitalei mai are in administrare circa 50 de strazi de pamant, 26 fiind in Cartierul Henri Coanda. Fiecare institutie avea obligatia sa asfalteze strazile pe care le are in administrare. Desi in 2017 aceste institutii au dat sute de milioane lei pentru organizarea de spectacole si targuri sau spatii verzi, pentru rezolvarea acestei probleme nu s-au gasit nici resurse, nici timp.

În Sectorul 5, de exemplu, unde jaful în banii publici a devenit obișnuință în ultimii ani, sunt 31 de strazi de pamant: Drum Bragadiru, Intr. Caporal Burlacu Ion, Str. Carutei, Intr. Cascioarele, Drum Craitelor, Str. Ing. Elie Radu, Str. Floare de Varf, Intr. Fulgilor, Str. Ghidigeni, Intr. Ghidigeni, Drum Pipirig, Str. Radulescu Musat, Intr. Ruscai, Str. Sanpaul, Str. Tigveni, Intr. Turcanei, Str. Dr. Vitzu Alexandru, Intr. Vladimiri, Intr. Batasani, Drum Chircii, Intr. Cobadin, Str. Consumului, Str. Cooperatiei, Drum Darvari, Str. Floare de Gheata, str. Nandru, Drum Nefliului, Drum Santimbru, Intr. Simleu, Intr. Galbinelor, Drum Glavacioc.

Institutia nu a raspuns cand vor fi modernizate aceste strazi. Primăria condusă de Daniel Florea cheltuie însă foarte mulți bani pe spectacole de prost gust prin parcuri și face achiziții IT pentru anumiți angajați.