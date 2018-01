Biblioteca Digitală a Capitalei, din nou în atenție

149278 – 08012018 – La nivelul Bibliotecii Metropolitane Bucuresti se fac eforturi pentru repunerea în funcţiune, in cel mai scurt timp posibil, a Bibliotecii Digitale a Bucureştilor, in conditiile in care din anul 2009 si pana in prezent nu s-au realizat investitii semnificative in infrastructura hardware si software a bibliotecii digitale.

Concret, au existat probleme ce au afectat echipamentele hardware, determinate de intreruperi frecvente ale energiei electrice, iar pe fondul uzurii inerente (aplicaţia a fost accesată non-stop de la punerea în funcţiune) şi vechimii echipamentelor (achiziţionate în perioada 2008 – 2010), aceste fluctuatii de energie au determinat o defectare în lanţ a sistemului de hard diskuri din ansamblul de servere.

Pe parcursul anului 2017, au fost demarate două proceduri de achiziție în acest sens, proceduri la care nu s-a prezentat niciun ofertant, acesta fiind și motivul pentru care, în acest moment, nu exista un contract valid pentru servicii de asistenţă tehnică soft de gestiune a conţinutului digital.

Reprezentantii Bibliotecii Metropolitane Bucuresti au incercat identificarea de soluţii interne pentru stocarea datelor (necesarul actual este de aproximativ 8 TB de date) şi repunerea în funcţiune a aplicaţiei software. Astfel, datele au fost transferate pe alte echipamente şi se vor relua demersurile pentru identificarea unui furnizor de mentenanta.

De asemenea, noul manager interimar al bibliotecii va demara procedurile pentru achizitia de echipamente performante actualizate, pentru asigurarea permanentei funcționări a instalațiilor de climatizare ale camerelor tehnice și asigurarea contractelor de mentenanţă, atât pentru aplicație, cât și pentru toate echipamentele.

Dat fiind ca nu a gestionat eficient aceasta problema, fostului manager nu i s-a mai prelungit contractul la expirare, pana la organizarea unui nou concurs fiind numit un alt director interimar. Facem precizarea ca nota obtinuta la evaluarea de final de mandat nu-i permitea sa depuna direct un nou proiect de management, asa cum s-ar fi intamplat daca nota ar fi fost peste 9.