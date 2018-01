Bucuresti: Din nou măsuri ca să nu ne surprindă iarna

149476 – 21012018 – Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat duminică, 21 ianuarie, la sediul Primariei Capitalei, un comandament de iarna, in cadrul caruia a solicitat tuturor directiilor si institutiilor din subordinea Municipalitatii sa actioneze conform ”Programului de masuri si actiuni pentru deszapezire si combatere polei pentru iarna 2017-2018”.

Firea: ”Am convocat astazi comandamentul de iarna pentru a lua masurile necesare astfel incat populatia sa nu fie afectata din cauza conditiilor meteo din orele urmatoare. Avand in vedere ca in aceasta noapte vor fi precipitatii, intai ploaie, apoi lapovita si in cea mai mare parte a noptii ninsoare, operatorii de salubritate, care au contracte cu Primariile de sectoare, trebuie sa actioneze energic pentru indepartarea stratului de zapada care se va depune. Totodata, doresc sa subliniez ca Primaria Capitalei a pus la dispozitia cetatenilor un tel. verde 0800800868, numar de telefon la care bucurestenii pot semnala eventuale defectiuni sau probleme provocate de conditiile meteo”.

Tratamente de urgenta cu materiale antiderapante

De asemenea, Firea a solicitat tuturor operatorilor de salubritate din sectoarele Capitalei sa efectueze de urgenta tratamente cu materiale antiderapante, pe toate arterele de circulatie principale si secundare si in special pe rampe, pante si poduri, pentru a preveni formarea poleiului: „”tentie sporita si la curatarea trotuarelor, pentru ca acestea pot deveni periculoase din cauza ghetii. Reamintesc ca, potrivit legii, fiecare administrator sau proprietar de cladire are obligatia sa curete spatiul din fata imobilului, operatorii de salubritate actionand in fata scolilor, spitalelor, institutiilor statului. Trebuie avut in vedere ca maine dimineata bucurestenii se duc la serviciu, copiii merg la scoala sau gradinita, deci va fi aglomeratie si nu am dori ca din cauza stratului de zapada depus, circulatia sa fie si mai dificila ca de obicei. Subliniez ca toate tratamentele cu materiale antiderapante trebuie aplicate pana in ora 6.00 dimineata, astfel incat utilajele de deszapezire sa nu blocheze traficul”.

Conform raportarilor operatorilor de deszapezire, seara trecuta s-a actionat, in toate sectoarele Capitalei cu aproape 250 de utilaje, iar pe parcursul zilei de astazi si in aceasta noapte, numarul utilajelor se va dubla, in toate cele sase sectoare ale Bucurestiul actionandu-se cu peste 500 de utilaje.

RATB are mobilizate echipe de interventie pentru curatarea statiilor si refugiilor

ASSMB a suplimentat personalul camerelor de garda din toate cele 19 spitale aflate in administrare, RATB a mobilizat in teren echipe de interventie pentru curatarea statiilor si refugiilor si va avea pregatite utilaje in caz ca se impune degajarea zapezii de pe liniile de tramvai, iar Directia Generala de Asistenta Sociala (DGASMB) va colabora indeaproape cu Politia Locala a Municipiului Bucuresti pentru depistarea si gazduirea oamenilor fara adapost.

În cazul in care exista oameni ai strazii care refuza sa se cazeze in adaposturile sociale, echipele mobile ale DGASMB le va oferi imbracaminte adecvata, mese calde si ceai.

In aceasta iarna, facilitatile oferite de PMB prin DGASMB includ 650 de locuri de cazare pentru persoanele adulte fara adapost, (cu posibilitate de suplimentare), hrana calda, imbracaminte, igienizare etc.

Conform raportarilor operatorilor de salubrizare, se va actiona, daca va fi necesar, cu peste 500 de utilaje, dupa cum urmeaza:

sectorul 1 Romprest – 82 utilaje

sectorul 2- Supercom – 120 utilaje

sectorul 3- Rosal – 69 utilaje

sectorul 4 – Rebu – 138 utilaje

sectorul 5- Romprest – 35 utilaje, plus utilajele ADP-ului de sector

sectorul 6 – Urban – 114 utilaje

La comandament au participat si prefectul Capitalei, Adrian Petcu, primarii sectoarelor 2,3 si 6, reprezentantii ISU, ApaNova, Distrigaz, Enel, Elcen, RADET si Luxten.