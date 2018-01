Cabinetul Dăncilă a jurat

149585 – 29012018 – IOhannis: Sper sa inceteze si aceasta topaiala guvernamentala!

Membrii Guvernului condus de Viorica Dăncilă au depus jurământul de învestitură, luni, la Palatul Cotroceni, în faţa preşedintelui Klaus Iohannis.

La ceremonie au participat preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, preşedintele CCR, Valer Dorneanu, consilierul prezidenţial Laurenţiu Ştefan.

Cu mai multe voturi decât Cabinetul condus de Mihai Tudose, dar cu mai puține comparativ cu cel condus de Sorin Grindeanu, la 29 ianuarie 2017 a primit votul de învestitură un nou guvern al coaliției PSD – ALDE.

România are oficial al treilea Guvern PSD. Cabinetul Viorica Dăncilă a primit votul de încredere al majorității parlamentare. Au fost voturi 282 ”pentru”, 136 voturi ”împotrivă” și o abținere.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni seara, dupa ceremonia de depunere a juramantului de catre noii ministri ai Cabinetului Dancila ca afectarea independentei justitiei este de ”neacceptat” și că la doar un an am ajuns la un al treilea Cabinet PSD-ALDE, dupa un dublu esesc. In mod sigur, nu aceasta era performanta pe care o asteptau romanii. Sper sa inceteze si aceasta topaiala guvernamentala. Este o discrepanta majota intre promisiunie cu care au vebit in fata romanilor si situatia in care ne aflam: degringolada majora, nu vedem prorese in educatie si sanatate, marile proieste de infractrucrura stralucesc prin absenta. Exista o linie rosie pe care guvernatii nu au voie sa depaseasca: afectarea independentei justitiei este de neacceptat. Coalitia aflata la putere nu trebuie sa ignore semnalul romanilor care de un an de zile stau in strada.

Viorica Dăncilă – prim-ministru (PSD)

Paul Stănescu – viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (PSD)

Graţiela Leocadia Gavrilescu – viceprim-ministru, ministrul mediului (ALDE)

Viorel Ștefan – viceprim-ministru (PSD)

Ana Birchall – viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice (PSD)

Carmen Daniela Dan – ministrul Afacerilor Interne (PSD)

Teodor – Viorel Meleşcanu – ministrul Afacerilor Externe (ALDE)

Mihai – Viorel Fifor – ministrul Apărării Naționale (PSD)

Eugen Teodorovici – ministrul Finanţelor Publice (PSD)

Tudorel Toader- ministrul Justiţiei (independent, susţinut de ALDE)

Petre Daea – ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)

Valentin Popa – ministrul Educaţiei Naționale (PSD)

Lia – Olguța Vasilescu – ministrul Muncii și Justiției Sociale (PSD)

Dănuţ Andruşcă – ministrul Economiei (PSD)

Anton Anton – ministrul Energiei (ALDE)

Lucian Şova – ministrul Transporturilor (PSD)

Radu Oprea – ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (PSD)

Sorina Pintea – ministrul Sănătății (PSD)

George Ivaşcu – ministrul Culturii și Identității Naționale (PSD)

Ioan Deneş – ministrul Apelor şi Pădurilor (PSD)

Nicolae Burnete – ministrul Cercetării și Inovării (PSD)

Bogdan Cojocaru – ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale (PSD)

Ioana Bran – ministrul Tineretului și Sportului (PSD)

Bogdan Trif – ministrul Turismului (PSD)

Natalia Intotero- ministrul pentru Românii de Pretutindeni (PSD)

Viorel Ilie – ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul (ALDE)

Rovana Plumb – ministrul pentru Fonduri Europene (PSD)

Victor Negrescu – ministrul delegat pentru Afaceri Europene (PSD)