Carmen Dan și Tudorel Toader pleacă din Guvern?

149275 – 08012018 – Mai multe surse din PSD au dezvaluit pentru Hotnews.ro cele mai noi miscari din culisele razboiului dintre premierul Mihai Tudose si Liviu Dragnea. Cea mai importanta informatie este ca Tudose s-ar pregati sa-i dea afara din guvern pe ministrii Carmen Dan si Tudorel Toader.

”Sedinta Comitetului Executiv al PSD programata pentru luni ar urma sa-i aduca fata in fata pe Liviu Dragnea si pe Mihai Tudose, in conditiile in care amandoi se pregatesc intes pentru eliminarea celuilalt de la parghiile puterii. Mai multe surse politice sustin ca Tudose a castigat teren in fata lui Dragnea dar ca nu are inca o majoritate confortabila. Pe de alta parte, nici Dragnea n-ar mai controla partidul, dimpotriva, pierde tot mai mult din influenta asupra baronilor”, scriu jurnalistii Dan Tapalaga si Cristian Pantazi.

Acestia dezvaluie doua dintre cele mai spectaculoase mutari care se pun la cale in aceste momente:

”Unul din scenariile vehiculate, avansat de mai multe surse pe tot parcursul sfarsitului de saptamana, este restructurarea guvernului. In varianta maximala, premierul ar urma sa propuna schimbarea mai multor ministri apropiati de Liviu Dragnea, cap de lista fiind ministrul de interne Carmen Dan urmata de ministrul justitiei, Tudorel Toader. (…) O miscare confirmata de mai multe surse din partid ar fi trecerea ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, in tabara lui Mihai Tudose. Vasilescu s-a remarcat pana acum ca unul dintre fidelii lui Liviu Dragnea. Potrivit surselor HotNews.ro, nici ea, nici Claudiu Manda nu mai joaca in tabara liderului PSD”, mai spun cei doi jurnalisti.

Luni are loc sedinta Comitetului Executiv al PSD, in care se va decide daca guvernul va fi restructurat, asa cum doreste Mihai Tudose, sau va ramane in actuala forma, aceasta fiind dorinta lui Liviu Dragnea. De asemenea, este posibil sa se stabilieasac si daca va avea loc un econgres extraordinar al PSD.