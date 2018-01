Deci, se poate…

149508 – 22012018 – În Bucuresti, operatorii de deszapezire din toate sectoarele au actionat cu 357 de utilaje si 1.350 de operatori manuali, atat pentru aplicarea tratamentelor cu materiale antiderapante, cat si pentru indepartarea zapezii din statii, refugii sau de pe trotuare

Luni, incepand cu ora 4.00, operatorii de deszapezire din toate sectoarele Capitalei au aplicat tratamente cu materiale antiderapante atat pe pante, rampe, poduri, cat si pe arterele cuprinse in Urgenta I (artere cu trafic RATB, obiective sociale, institutii publice, institutii de invatamant etc). Ulterior, s-au aplicat tratamente si pe arterele secundare, cuprinse in Urgenta II.

La ora 4.00, in toate sectoarele Capitalei, au actionat 357 de utilaje, dupa cum urmeaza:

– sectorul 1 – 63 utilaje

– sectorul 2 – 42 utilaje

– sectorul 3 – 64 utilaje

– sectorul 4 – 79 utilaje

– sectorul 5 – 37 utilaje

– sectorul 6 – 72 utilaje

De asemenea, la ora 9.00, din cauza evolutiei fenomenelor meteo, au fost necesare din nou interventii in teren. Conform raportarilor operatorilor de deszapezire, s-a actionat cu 357 de utilaje si 1.350 de operatori, dupa cum urmeaza:

Sectorul 1 – 61 utilaje si 331 operatori

Sectorul 2 – 59 utilaje si 183 operatori

Sectorul 3 – 64 utilaje si 195 operatori

Sectorul 4 – 82 utilaje si 259 operatori

Sectorul 5 – 37 utilaje si 142 operatori

Sectorul 6 – 54 utilaje si 240 operatori

Operatorii au actionat in special pentru a indeparta zapada de la rigole si din statiile autobuzelor si troleibuzelor.

De asemenea, RATB a actionat in cursul diminetii cu 20 de pluguri pentru a indeparta zapada de pe liniile de tramvai, iar 370 de persoane au lucrat la deszapezirea refugiilor.

Pe parcursul zilei s-au continuat interventiile numai pe strazile laterale, acolo unde au fost necesare tratamente cu materiale antiderapante.

In functie de evolutia vremii, se va stabili modul de interventie pe perioada noptii, in sensul ca, daca fenomenele meteo vor inceta, se vor aplica tratamente de preventie formare polei pe arterele din urgenta I si II.

Directia Generala de Asistenta Sociala are cazate in acest moment 439 de persoane in centrul din Theodor Pallady, dintre care 18 au fost preluate in cursul noptii. Echipele DGASMB se afla in continuare pe teren in vederea identificarii persoanelor care doresc sa mearga la adapost.

Inspectorii Directiei Control din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bucuresti monitorizeaza modul în care operatorii de salubrizare isi indeplinesc sarcinile privind deszapezirea, precum si modul in care persoanele fizice sau juridice indeparteaza zapada si gheata din fata imobilelor pe care le detin.

Totodata, Dispeceratul Operativ Integrat monitorizeaza permanent activitatea operatorilor de salubritate si identifica problemele cauzate de vremea nefavorabila, iar agentii din cadrul Serviciului Circulatie contribuie prin actiuni specifice la fluidizarea traficului in Capitala. Foto: BucurestiFM