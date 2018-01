149562 – 26012018 – Expozitia permanenta Casa Ceausescu, in colaborare cu Muzeul National de Istorie a Romaniei, Arhivele Nationale ale Romaniei, Muzeul National de Arta Contamporana si Fundatia Dignitas, organizeaza, in perioada 26 ianuarie – 1 martie, expozitia de obiecte – cadou ”Din istoria unei zile: 26 ianuarie”.

Într-un discurs curatorial care pune pe simeza trecutul si prezentul, ilustrand, astfel, decenii de istorie recenta, expoziția reuneste peste 80 de exponate, încărcate de adevăr, purtătoare de trecut si de memorie a istoriei. Toate primite cadou de Nicolae Ceausescu cu diferite ocazii, in special cele prilejuite de aniversarile zilei sale de nastere.

În cadrul expozitiei pot fi vizionate tablouri – portret, vase din portelan infatisand diferite momente din istoria poporului roman, masa pentru sah si table, oferita de Hafez El Assad, fostul presedinte al Siriei, macheta celebrului Palat Lahore – palatul oglinzilor, perla Pakistanului, un paravan din lemn lacuit lucrat in sidef, oferit de regimul de la Phenian, ceas Quartz Seiko stropit cu aur, o statueta reprezentand vulturul din bronz, oferit cadou de presedintele SUA, Gerald Ford, celebra masina Paykan Hillman – Hunter, primita cadou chiar in anul fabricatiei sale,1974, alaturi de cateva cadouri primite de Nicolae Ceausescu in ultimii ani ai vietii etc.

O serie de documente inedite, precum dosarul de cadre, planul desfasurator pe ore al activitatilor zilei de 26 ianuarie 1968, cu ocazia aniversarii unei jumatati de secol, scrisori de felicitare si albume foto inedite infatisandu-l pe Ceausescu alaturi de familie, chiar in spatiile actualei expozitii, completeaza parcusul curatorial, la implinirea unui secol de la nasterea sa.

Expoziția este inclusa in traseul de vizitare a muzeului si va fi deschisă publicului în perioada 26 ianuarie – 1martie 2018, de marti pana dumnica, intre orele 10.00 și 17.00, la sediul Expozitiei Permanente Casa Ceausescu, din B-dul Primaverii nr.50.