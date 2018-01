FORT: Aplicațiile nesigure pentru șoferi

149368 – 12012018 – Federatia Operatorilor Romani de Transport – FORT considera ca este imperios necesar ca utilizarea aplicatiilor inteligente de tip ITS (sisteme inteligente de trafic) sa se invete in cadrul orelor de pregatire teoretica si practica pentru obtinerea permisului de conducere auto.

Din interviurile realizate cu soferii profesionisti ce utilizeaza cu o frecventa ridicata astfel de aplicatii, dar si prin monitorizarea directa in trafic, specialistii FORT au ajuns la concluzia ca in Romania procentul de utilizare a aplicatiilor ITS este de 60% in randul soferilor amatori din categoria de varsta 18-40 de ani, 40% in randul soferilor din grupa de varsta 40-60 de ani si sub 5% in randul soferilor cu varsta peste 60 de ani, iar aceste date statistice sunt valabile cu preponderenta pentru masinile aflate in trafic urban, dar si pentru autovehiculele ce circula in trafic extraurban.

In randul soferilor profesionisti se disting doua categorii: soferii de transport marfa ce utilizeaza in medie un procent de peste 85% aplicatii de tip ITS sau aplicatii de transport si logistica, respectiv soferii din transportul de pasageri ce utilizeaza in proportie de doar 60% astfel de aplicatii.

Avand in vedere faptul ca inteligenta artificiala preia din ce in ce mai mult din sarcinile soferului raportat controlului autovehiculului, urmand a fi integrata masiv in productia de serie a acestora, dar si din cauza faptului ca foarte multe evenimente rutiere au loc din cauza lipsei de experienta in utilizarea corecta si in conditii de siguranta a acestor aplicatii, FORT considera ca este nevoie acuta de pregatire corespunzatoare (utilizarea ITS) in cadrul etapelor prin care trece un sofer in vederea obtinerii permisului auto si atrage totodata atentia autoritatilor asupra faptului ca infrastructura rutiera necesita investitii serioase pentru a realiza comunicarea in timp real de tip V/I ( vehicul-infrastructura), respectiv pentru ca aplicatiile inteligente pe componenta de securitate activa sa functioneze in mod corespunzator. Cu alte cuvinte degeaba autovehiculul are instalat un sistem ce nu permite efectuarea unei manevre cu incalcarea marcajului continuu, daca acest marcaj nu este prezent la nivelul carosabilului.

FORT recomanda tuturor utilizatorilor de autovehicule asistate de inteligenta artificiala sa dezactiveze acele sisteme ce au nevoie de comunicare cu infrastructura si nu pot realiza aceasta comunicare atata timp cat se deplaseaza pe zone de infrastructura neadaptate acestui tip de comunicare cu vehiculul, pentru a evita situatii care le pot pune atat lor cat si celorlalti participanti la trafic viata in pericol.