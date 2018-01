Încă trei luni cu Luxten

149264 – 05012018 – Contractul de delegare a serviciului de iluminat public catre firma Luxten, care a expirat la finalul anului 2017, a fost prelungit cu inca 3 luni. Dupa ce va trece si aceasta perioada, serviciul va fi delegat Companiei Municipale Iluminat Public Bucuresti S.A, infiintata anul trecut de Primaria Capitalei, anunţă Primăria Municipiului Bucureşti printr-un comunicat, potrivit HotNews.

„Contractul de delegare a serviciului de iluminat public nr. 206/29.12.1997, incheiat intre Primaria Municipiului Bucuresti si S.C Luxten Lighting este inca in derulare, acesta fiind prelungit printr-un act aditional, incheiat in baza prevederilor art. 33, alin. 2 si 3, din legea 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilitati publice republicata si actualizata. Durata acestuia a fost prelungita pe o perioada de 90 de zile. In ceea ce priveste Compania Municipala Iluminat public Bucuresti S.A, care se va ocupa de modernizarea si intretinerea sistemului de iluminat public din Capitala, aceasta va realiza investitii in sistem, in special in zonele in care in prezent nu exista iluminat public si va urmari integrarea acestuia in Strategia de Smart City a Capitalei. Facem precizarea ca societatea detine Atestatul nr 12959 din 11/12/ 2017, eliberat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei”, se precizează în comunicat.

.In dezbatere publica, pe site-ul Primariei Capitalei se afla Studiul de oportunitate privind gestionarea iluminatului public si caietul de sarcini. Concluzia acestuia este ca ar fi cu 10% mai ieftin daca acest serviciu va fi prestat de compania municipală.

„Tinand cont de faptul ca aceeasi gama de servicii va fi prestata de Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti S.A. la tarife cu aprox. 10% mai scazute, cu un grad de interventie mult mai ridicat, consideram ca bugetul consolidat al Municipiului Bucuresti va putea beneficia de fonduri suplimentare prin delegarea serviciului catre Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti S.A. Dotarea Tehnica a Companiei Municipale de Iluminat Public in calitate de operator trebuie sa se realizeze intr-o maniera care sa-i permita acestuia sa obtina licentele si avizele necesare prestarii serviciului public de iluminat, pana la momentul incheierii contractului de delegare a gestiunii serviciului”, se arata in studiul de oportunitate.

Documentul nu prezinta insa clar de cati bani are nevoie Compania Municipala de Iluminat Public Bucuresti pentru dotarile necesare in vederea prestarii acestui serviciu. Consiliul General al Municipiului Bucuresti a capitalizat in ultimele luni compania cu circa 10 milioane lei si un imprumut de 9,7 milioane lei, ce trebuie restituit in 12 luni, incepand cu septembrie 2017.

Potrivit documentului, in perioada 2015-30.09.2017 Primaria Municipiului Bucuresti a efectuat catre LUXTEN urmatoarele plati: anul 2015: 137.145.167,14 lei (lucrari modernizare – 20,417.415 lei; consum energie electrica – 36,817.488 lei, intretinere-mentinere – 48.579.405 lei; lucrari de optimizare param – 734.509 lei); anul 2016: 133.842.810,32 lei (lucrari modernizare – 2.044.330 lei; iluminat festiv – 3.025.193 lei; consum energie electrica – 44.350.209 lei; intretinere- mentinere – 62.466.212 lei)

; plati efectuate pana la 30.09.2017: 86.802.19645 lei (consum energie electrica – 25.468.828 lei iluminat festiv – 3.458.459 lei; intretinere- mentinere – 52.194.328 lei);

Desi sumele platite au fost mari, contractul nu a fost bine gestionat de municipalitate, zeci de strazi fiind luni intregi in bezna, fara ca Luxten sa inlocuiasca becurile arse.Totusi, innainte de Luxten, cand municipalitatea gestiona direct acest serviciu, situatia era cu mult mai rea, mai precizează HotNews.