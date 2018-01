Lungmetraj românesc în competiţia Festivalului  Internaţional de film de la Berlin

149419 – 16012018 – Touch Me Not, filmul de debut al regizoarei Adina Pintilie, a fost selecționat pentru cea de-a 68-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, marcând astfel o premieră: este prima regizoare de film din România care participă în competiția oficială a festivalului.

Dieter Kosslick, directorul festivalului, scrie în scrisoarea oficială de invitație: Mai întâi de toate, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru că ne-ați oferit marea oportunitate de a vedea TOUCH ME NOT pentru festivalul nostru. Cu toții am fost profund impresionați, de aceea vă rog să acceptați felicitările mele.

Filmul este o explorare personală care pune sub semnul întrebării ideile preconcepute pe care le avem despre intimitate, ca aspect fundamental al existenței umane. A câștigat, printre altele, Premiul ARTE France la Cinemart în cadrul Festivalului Internațional de Film Rotterdam, Premiul principal de producție la Torino Filmlab și premiul Cinelink Work-in-Progress în cadrul Festivalului Internațional de Film Sarajevo și a fost selectat în Atelier Cinefondation din Cannes și la piața de finanțare Venice Gap Financing Market din cadrul Festivalului de la Veneția.

Lungmetrajul este prima parte a unui viitor proiect de artă multi-platform, susținut printre altele de Centrul Pompidou din Paris, de Muzeul Național de Artă Contemporană din București, Muzeul de Artă Modernă din Varșovia și Centrul de Artă Spinnerei Leipzig. Explorând, dincolo de tabuuri, rolul esențial pe care intimitatea îl joacă în dezvoltarea umană, TOUCH ME NOT își propune să deschidă noi perspective, să educe, să promoveze toleranța și libertatea de expresie, să creeze un spațiu de (auto-)reflectare, provocând privitorul să își reevalueze propriile idei cu privire la intimitate.

Filmat pe o perioadă de 10 săptămâni, între anii 2015 și 2017, cu o distribuție mixtă de actori profesioniști și persoane reale, Touch Me Not reunește oameni din întreaga Europă: Laura Benson(Anglia/Franța), Tomas Lemarquis (Islanda/Franța), Christian Bayerlein (Germania), Grit Uhlemann (Germania), Hanna Hofmann (Germania), Seani Love (Anglia/Australia), Irmena Chichikova (Bulgaria) și Dirk Lange (Germania).

Laura Benson este o actriță franceză de origine britanică și profesoară de actorie la celebrul studio parizian Atelier international de théâtre Blanche Salant. Joacă în „The Lover” de Jacques Doillon în 1987 și în anul urmator, în „Dangerous Liaisons” de Stephen Frears. Apoi este aleasa de Alain Resnais în „I Want to Go Home” (1990), Robert Altman („Ready-to-wear”, 1994) și Patrick Timsit („The American”, 2004).

Tómas Lemarquis actor de origine islandezo-franceza, a studiat teatru la Cours Florent în Paris (unde a fost coleg de clasa cu actrița Audrey Tautou), și la Reykjavík School of Fine Arts din Islanda. Este, probabil, cel mai bine cunoscut pentru apariția sa în 2003 în filmul islandez „Nói Albínói”. Recent, el a apărut în filme precum “Blade Runner 2049”, „Snowpiercer” și „X-Men: Apocalypse”.

Premiera de gală a filmului va avea loc la Berlin pe 22 februarie 2018 la orele 22 și vor exista transmisiuni live de pe covorul roșu, unde delegația română se va deplasa cu sprijinul Institutului Cultural Român de la Berlin, informeaza Manekino Film. Sursa: HotNews