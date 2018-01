Mesajul premierului Tudose de Ziua Culturii Naţionale

149391 – 15012018 – Premierul Mihai Tudose a scris luni, pe Facebook, ca Ziua Culturii Nationale este „un moment prielnic pentru a reflecta asupra contributiei constante pe care cultura o are in dezvoltarea statului si a fiecaruia dintre noi in parte”, iar „Anul Centenarului reprezinta cea mai buna ocazie sa aratam respectul cuvenit culturii „, deoarece cultura „confera statului aura unicitatii”.

“Sarbatorim astazi Ziua Culturii Nationale, un moment prielnic pentru a reflecta asupra contributiei constante pe care cultura o are in dezvoltarea statului si a fiecaruia dintre noi in parte. De-a lungul veacurilor, cultura a unit oamenii si a dat contur identitatii nationale. Ea ne-a ajutat sa daramam barierele prejudecatilor si, in momente grele, a scos la lumina spiritualitatea. Cultura ofera cetatenilor sai sentimentul mandriei si al demnitatii si confera statului aura unicitatii. Deloc intamplator, Ziua Culturii coincide cu ziua de nastere a celui mai mare poet al Romaniei, Mihai Eminescu. La 168 de ani de la nasterea sa, Eminescu ramane un exemplu despre cum sa armonizezi traditia cu modernitatea, fiind, totodata, expresia absoluta a culturii romanesti.

Avem datoria de a transmite generatiilor viitoare cultura, luata cu imprumut de la toti cei care au consolidat-o. Anul Centenarului reprezinta cea mai buna ocazie sa aratam respectul cuvenit culturii si sa ducem mai departe constiinta si identitatea romaneasca” a transmis Mihai Tudose cu ocazia acestui eveniment.