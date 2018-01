PMP, vot împotriva Guvernului Dăncilă

149541 – 25012018 – Partidul Miscarea Populara (PMP) va vota in mod clar impotriva Guvernului Dancila in Parlament. Această declaraţie îi aparţine preşedintelui executiv al PMP Eugen Tomac, care considera ca presedintele Klaus Iohannis avea alte optiuni pentru desemnarea premierului.

In opinia lui Eugen Tomac, „presedintele avea prima optiune in care putea sa le spuna celor din PSD am analizat CV-ul propus, cred ca pentru stabilitatea Romaniei si pentru credibilitatea tarii ar trebui sa va ganditi la o persoana cu mai multa experienta in Executiv, pentru ca doamna Dancila nu a lucrat o zi in aparatul central de stat si nu stie cum functioneaza institutiile, care sunt vulnerabilitatile lor (…). A doua optiune era sa propuna un premier din sanul partidelor de Opozitie si in mod clar va asiguram ca daca PNL-ul ar fi venit cu o propunere de premier, PMP-ul ar fi votat-o fara nici o retinere”.

“In mod clar, vom vota impotriva actualului Guvern, pe care-l va propune PSD saptamana viitoare. Doamna Dancila reprezinta profilul mediocritatii in politica si este un semnal foarte prost dat catre societate si inclusiv catre membrii PSD. Deci suntem categoric impotriva Cabinetului pe care-l va prezenta PSD-ul zilele urmatoare”, a declarat el.