Propunerea lui Tudose pentru conducerea PSD

149292 – 08012018 – Premierul Mihai Tudose, impreuna cu cativa lideri locali ai PSD, ar vrea sa impuna la sedinta Comitetului Executiv (CEX) de azi o conducere colectiva a partidului (5-6 persoane) in locul lui Liviu Dragnea, au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse din PSD.

Tudose ar urma sa faca parte din conducerea colectiva, alaturi de Marian Oprisan (Vrancea). Ramane de vazut daca din aceasta conducere colectiva vor face parte Niculae Badalau (Giurgiu) si Marcel Ciolacu (Buzau), despre care exista informatii certe ca au intrat in conflict cu Liviu Dragnea in ultima perioada. De subliniat ca aceasta varianta era vehiculata luni la pranz ca fiind planul cu care Tudose intra in CEX, dar datele se pot schimba in functie de negocieri.

De remarcat ca astazi a fost programata la Guvern, inainte de sedinta CEX, o intalnire a lui Tudose cu cativa importanti lideri locali, printre care si Oprisan, Badalau, Tutuianu si Ciolacu.

Nu e clar in ce mod ar urma sa fie inlocuit Liviu Dragnea: ii vor cere baronii demisia sau liderilor PSD va realiza ca nu mai are sustinere si isi va depune mandatul?

Tot de la sedinta CEX de astazi ar urma sa se discute despre modificarea Statului partidului. Ar urma ca presedintii PSD sa fie alesi de delegati, nu de majoritatea membrilor de partid, ca pana acum. Alegerea prin delegati l-ar avantaja pe Dragnea doar daca ar ramane presedintele partidului, nu si in eventualitatea schimbarii lui din functie. Acelasi lucru e valabil si in cazul convocarii unui congres extraordinar. Foto: Libertatea.ro