Teodor Meleșcanu, la dezbaterea ”Security Challenges in the Black Sea Region”

149319 – 10012018 – Ministrul Afacerilor Externe a participat ieri, la Bucureşti, la sesiunea introductivă a dezbaterii ”Security Challenges in the Black Sea Region” organizată de New Strategy Center și Center for American Seapower (Hudson Institute, Washington).

În cadrul intervenției sale, ministrul a abordat subiectul cooperării strategice româno-americane pentru creşterea securităţii şi stabilităţii în regiunea Mării Negre, o prioritate a politicii externe a României şi o temă deosebit de importantă pe agenda parteneriatului strategic româno-american. A subliniat că, în ultima decadă, această regiune a recâștigat un loc important în gândirea strategică europeană și americană, date fiind evoluțiile regionale cu impact negativ asupra securității euro-atlantice. A arătat că este necesară consolidarea cooperării multilaterale şi bilaterale, precum şi a măsurilor concrete luate de partenerii aliați pentru a contracara influențele negative și a încuraja evoluțiile cu impact pozitiv.

De asemenea, ministrul s-a referit la caracterul în schimbare al riscurilor şi amenințărilor în zona Mării Negre din ultimii ani. În context, a menționat că, pe lângă utilizarea nemijlocită a forței armate în 2014 de către Rusia, statele și societățile din această regiune sunt un “poligon de încercare” pentru „noi manifestări”, de la tactici hibride, la atacuri cibernetice, dar și campanii de propagandă şi ştiri false sau activități militare extinse în proximitatea teritoriului NATO, ceea ce contribuie la accentuarea unei spirale a instabilității regionale.

În lumina acestor evoluții, demnitarul român a subliniat că se impune întărirea relațiilor strategice cu statele din regiunea Mării Negre, dezvoltarea propriilor lor capacități, investirea în reziliența statului și a societății, stimularea fluxurilor economice şi accelerarea proiectelor cu impact pozitiv asupra diversificării şi securităţii energetice. A arătat că, pe lângă agenda puternică pe care o promovează în cadrul NATO, România urmărește o agendă consistentă și în cadrul UE, în special în perspectiva deținerii președinției Consiliului UE, în 2019. Ministrul Teodor Meleșcanu a punctat faptul că România este convinsă că, în ciuda limitărilor şi obstacolelor existente, ”cooperarea regională nu trebuie abandonată, ci trebuie reinventată, cu accent pe rezultate concrete“. A exemplificat cu potențialul existent în sfera cooperării maritime, la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii, a protecției mediului, a cercetării și inovării, a educației.

În final, ministrul Teodor Meleșcanu a subliniat că ”România și SUA trebuie să continue să urmărească obiectivul transformării Mării Negre dintr-o zonă confruntațională într-un pol de stabilitate, o regiune unde logica cooperării și a predictibilității predomină, unde perspectivele economice se ameliorează, iar popoarele și culturile diferite interacționează și coexistă în mod pașnic”.