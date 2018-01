Viorica Dăncilă, propunerea PSD pentru funcţia de premier

149412 – 16012018 – Vom avea prim-ministru de Teleorman?

Comitetul Executiv al PSD s-a reunit, marți, pentru a nominaliza un alt premier, după ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. Viorica Dăncilă, europarlamentar, apropiată a lui Liviu Dragnea, este propunerea PSD pentru preluarea șefiei Guvernului. Dăncilă a fost votată aproape în unanimitate în CExN. Urmează mutarea lui Klaus Iohannis, după consultările cu partidele.

Vasilica Viorica Dancila are 54 de ani si este europarlamentar PSD din anul 2009. Dancila detine, din anul 2015, si functia de presedinte al Organizatiei Femeilor Social-Democrate. Viorica Dancila s-a nascut la 16 decembrie 1963 in Rosiorii de Vede si a devenit membru al PSD in 1996, in organizatia PSD Teleorman, condusa de Liviu Dragnea.

Miercuri, președintele Klaus Iohannis a chemat reprezentanții partidelor parlamentare la consultări pentru propunerea de prim-ministru.

Cine este Vasilica-Viorica Dăncilă

Din 2014, Vasilica-Viorica Dăncilă a fost aleasă deputat în Parlamentul European, pe listele PSD, pentru al doilea mandat.

În iulie 2014 a fost aleasă vicepreședinte al Comisiei de Agricultură din Parlamentul European fiind reconfirmată în această funcție în 2017.

A fost nominalizată la premiul Europarlamentarul anului 2017, la categoriile Drepturile Femeii și Egalitate de Gen și, respectiv, Cercetare și Inovare. Și în 2015, Viorica Dăncilă fusese nominalizată pentru premiul de cel mai bun europarlamentar la categoria Agricultură[.

Viorica Dăncilă a devenit membru al PSD în anul 1996, în organizația din Teleorman a PSD. De-a lungul anilor a deținut poziții alese atât în cadrul PSD, cât și în cadrul administrației locale. Viorica Dăncilă a fost consilier local și consilier județean, până în anul 2009, când a fost aleasă ca europarlamentar, pentru un prim mandat.

De asemenea, Viorica Dăncilă a deținut în partid funcțiile de președinte de organizație locală, vicepreședinte al Organizației PSD Teleorman, președinte al OFSD Teleorman fiind, în prezent, președinte la nivel național al Organizației Femeilor Social Democrate.

În anul 2009, Viorica Dăncilă a fost aleasă pe listele Partidului Social Democrat pentru un prim mandat de deputat în cadrul Parlamentului European. Aceasta a activat în cadrul Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European.

În anul 2013, a fost desemnată raportor din partea Parlamentului European pentru Bugetul pentru 2014 privind agricultura la nivel european.

În anul 2014, Viorica Dăncilă a fost aleasă pentru un nou mandat de europarlamentar, pe listele Partidului Social Democrat. Viorica Dăncilă activează în cadrul Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European Aceasta deține și poziția de lider al deputaților social-democrați români din Parlamentul European.

Viorica Dăncilă este vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din PE. De asemenea, aceasta mai este membru cu drepturi depline în Comisia pentru drepturile femeii și egalitate de gen[ și membru supleant în Comisia pentru Dezvoltare Regională.

În calitate de eurodeputat, Viorica Dăncilă a organizat, la Parlamentul European, o serie de evenimente axate pe identificarea de soluții în lupta împotriva fenomenului discriminării de gen, inclusiv pe piața muncii, precum și pentru programe în sprijinul categoriilor sociale vulnerabile. De asemenea, eurodeputata a pus accent și pe promovarea României la nivel european.

În 2015, în cadrul Școlii de Vară a OFSD, organizată la Mamaia, în perioada 28-30 august, femeile social democrate au propus forțelor politice, la inițiativa Vioricăi Dăncilă, atunci președinte interimar al Organizației, un Pact pentru protejarea femeilor de violența domestică și viol.

În octombrie 2015, Viorica Dăncilă a fost aleasă președinte plin al Organizației Femeilor Social Democrate. În calitate de președinte al OFSD, Viorica Dăncilă a solicitat conducerii PSD respectarea unei cote de cel puțin 30% candidați femei pe listele PSD, propunerea fiind agreată.

La alegerile locale și parlamentare din anul 2016, Organizația Femeilor Social Democrate a avut candidate cu victorii notabile în ambele scrutine. PSD are, la acest moment, cel mai mare număr de femei parlamentar dintre formațiunile politice reprezentate în Parlamentul României.

Conform cifrelor prezentate de OFSD, cele 52 de femei parlamentar ale Partidului Social Democrat reprezintă mai mult de jumătate din totalul femeilor deputat și senator ale României. Procentul femeilor parlamentar ale PSD a crescut de la 10,8 în fosta legislatură, la aproximativ 27 în prezent.