Moţiunea liberalilor împotriva Olguţei Vasilescu

149790 – 13022018 – PNL a depus, marţi, la Senat, o moţiune simplă împotriva ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, în care o acuză pe aceasta că după implementarea Legii salarizării şi după „revoluţia fiscală“ a PSD românii au salariile mai mici.

Liberalii fac un inventar al deciziilor controversate de cele trei guverne pe care le-au dat social-democraţii de la câştigarea alegerilor din decembrie 2016. Moţiunea explică efectele Legii salarizării, de trecerii contribuţiilor, precum şi de alte decizii pe zona fiscală luate de PSD şi ALDE. Cei din PNL sunt încrezători că Lia Olguţa Vasilescu nu va mai fi ministru în niciun Guvern, ceea ce epuţin improbabil din moment ce adoptarea moţiunii nu duce neapărat la demiterea ministrului Muncii.

Redăm mai jos întreaga moţiune a PNL: „Doamnă ministru Lia Olguţa Vasilescu, Acesta este cel de-al treilea Guvern în care sunteţi ministru. Este ultimul! Şi trebuie să se încheie astăzi! Stimaţi colegi, Moţiunea simplă pe care Grupul Parlamentar al Partidului Naţional Liberal o supune astăzi dezbaterii şi votului Parlamentului reprezintă, de fapt, voinţa celor peste 2 milioane de români care au salarii mai mici sau chiar cu minus şi cărora li s-a promis că acest lucru nu se va întâmpla. Nu mai încercaţi să scăpaţi, doamnă ministru, pentru că este imposibil. Nici minciunile spuse cu convingere nu vă mai ajută! Fluturaşul de salariu este dovada! Românii au salarii mai mici sau, mai mult decât atât, trebuie să aducă bani de acasă la sfârşitul unei luni de muncă. Luni de zile aţi minţit că salariile nu vor scădea, ci vor creşte, iar de aici înainte nimeni nu mai are încredere în dumneavoastră şi în Guvernul din care faceţi parte! Aţi fost demascată de propria incompetenţă şi aţi continuat cu sfidarea populaţiei! Dacă scopul dumneavoastră era să nu fiţi un trecător pe la Ministerul Muncii, atunci aţi reuşit! Cel puţin 2 milioane de români au aflat de existenţa dumneavoastră şi de activitatea de la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale! Lor le-aţi scăzut salariile! Nu are rost să mai rămâneţi până în martie, când este termenul final de aplicare a prevederilor pentru toate contractele de muncă din ţară! Au fost operate în Revisal 2,9 milioane de contracte de muncă până în prezent, dintr-un total de 6,3 milioane, cele mai multe fiind din mediul privat. De ce instituţiile statului nu aplică prevederile legii dumneavoastră? Numărul nemulţumiţilor va creşte şi ştiţi acest lucru! Aţi anunţat creşteri, însă nu aţi spus că va creşte numărul românilor cu salarii mai mici! Sunt şi salarii care au crescut! Cele ale parlamentarilor şi ale miniştrilor! Explicaţi, doamnă ministru, cum v-a scăzut salariul, pentru că aşa aţi afirmat, în condiţiile în care luaţi cu 1.000 de lei mai mult? Avem speranţa, stimaţi colegi, că nu veţi vota astăzi gândindu-vă la propriul buzunar, ci la cetăţenii din circumscripţia electorală din care proveniţi dumneavoastră. Trebuie să votaţi luând în calcul efectele mandatului doamnei Olguţa Vasilescu asupra oamenilor de rând! Stimaţi colegi, Aveam nevoie de o lege a salarizării unitare, dar una care să repare dezechilibrele şi să fie cadrul prin care un salariat din sistemul public avansează pe baza competenţei şi a meritelor profesionale. Ce am primit? O lege care bulversează sistemul public şi care adânceşte dezechilibrele, pe care aţi încercat să o cârpiţi cu diverse ordonanţe de urgenţă, la fel de neclare! Toate împotriva românilor! Din păcate, constatăm, doamnă ministru al muncii, că ”justiţia socială” se regăseşte doar în titlul ministerului, nu şi în acţiunile pe care le-aţi întreprins în Guvernele PSD-ALDE. Sunteţi ministru la al treilea Guvern deja, în numai un an de zile. Şi sunteţi la al treilea program de guvernare! Nu aţi respectat niciunul! Câteva documente iniţiate de ministerul dumneavoastră în această perioadă sunt de ajuns. Ne-aţi convins! Formulăm această moţiune simplă, doamnă ministru Lia Olguţa Vasilescu, pentru că, deşi ordonanţele şi legile promovate de dumneavoastră cu sprijinul Guvernului au dus la haos total în sistemul public şi privat, nu vreţi să reparaţi răul pe care l-aţi făcut! Daţi în continuare ordonanţe scrise pe genunchi, ignorând realitatea economică a ţării şi problemele grave pe care iniţiativele dumneavoastră le generează! Doamnă ministru, o să vină şi rândul dumneavoastră să vă spuneţi punctul de vedere la tribuna Parlamentului. Un sfat: renunţaţi să enumeraţi cifre şi procente fără noimă, dând impresia unui ministru eficient. Explicaţi-le celor peste două milioane de români, care au primit mai puţini bani pe luna ianuarie, cum se face că iniţiativele dumneavoastră au efecte bune pe hârtie, dar nu se simt în buzunarul lor. În ţări din Uniunea Europeană, miniştrii au demisionat pentru mai puţin, nu au fost dovediţi mincinoşi de milioane de oameni, aşa cum este cazul dumneavoastră. Iată câteva motive pentru care demisia în alb, pe care aţi afirmat că aţi semnat-o şi aţi depus-o la partid, să o trimiteţi la Guvern. Enumerăm pe larg ordonanţele şi legile care au adus România în situaţia în care angajaţii sunt datori la stat, după o lună de muncă! Aţi început cu Ordonanţa nr. 4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care supraimpozitează contractele part -time. Această prevedere a fost de la început o aberaţie, dat fiind că statul încasa aceeaşi bani de la un salariat care lucra 8 ore şi unul care lucra 4 sau 2 ore pe zi. Aţi lovit în sistemul privat prin această ordonanţă, dar nu v-aţi oprit aici. Aţi promovat şi Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2017, care prevede transferul contribuţiilor sociale de la angajator la angajat şi s-a ajuns în situaţia în care angajaţilor nu le ajunge salariul pentru a plăti dările la stat. Aţi afirmat că prin trecerea acestora în întregime la angajat şi diminuarea procentului acestora nu va fi afectat niciun salariu net!! Aţi minţit!! Şi de această dată aţi lăsat multe dovezi ale declaraţiilor dumneavoastră prin participarea la emisiuni TV. Aţi fost susţinută în minciuni şi de colegii din coaliţie. Culmea, în 2016 cu toţii eraţi total împotriva unei astfel de măsuri, numind-o fascistă. Pentru PSD, transferul contribuţiilor era o „bazaconie”, o măsură care „frizează absurdul”, ”trădare de ţară”, „atentat la siguranţa naţională”, „aproape fascism”, “de neacceptat”, “tulbură mediul economic”, “împotriva clasei de mijloc, împotriva creşterii economice”, “jignitoare” ş.a.m.d. Măsura transferului cotelor de contribuţii la asigurările sociale şi de sănătate la angajat, lucru făcut de Guvernul PSD-ALDE de la 1 ianuarie 2018, topeşte efectiv măririle salariale acordate bugetarilor şi afectează negativ o parte din salariile nete din sectorul privat. Salariile nete ale bugetarilor vor creşte cu doar 3,8 % din cele 25% promise, şi nu pentru toţi bugetarii, căci prevederile din Legea nr. 153/2017 duc şi la scăderea salariilor nete în unele cazuri. Iar această brumă de creştere este înghiţită de inflaţie – aşa că iată încă ”un praf în ochi” vândut public românilor! Aţi obţinut şi o premieră: la finalul lunii de muncă un salariat este dator la Stat. Printre cei afectaţi de acţiunile dumneavoastră iresponsabile şi catastrofale, doamnă ministru, se numără cei din cercetare-dezvoltare, din învăţământ, din sistemul medical, din asistenţă socială, din administraţia publică, mai ales la nivel local. Şi nu vorbim de bugetari de lux sau de o interpretare greşită a legii!! V-a speriat numărul mare de români care aveau de acum salarii mai mici, deşi li se spusese că nu vor scădea, ba chiar vor creşte! Ca urmare, aţi promovat Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2018, despre care Ministerul Justiţiei din Guvernul dumneavoastră spune că este neconstituţională! Este discriminatoriu să oferiţi compensaţii pentru salariaţii cu contracte part -time din sectorul public şi privat şi cei din domeniul IT, în raport cu ceilalţi cetăţeni. Când soluţia era extrem de simplă: abrogarea O.G. nr. 4/2017. “Abrogare, abrogare”, vă mai amintiţi! Strigau zeci de mii de oameni în februarie 2017. Să nu uităm, doamnă ministru, de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, emisă din disperarea după bani la bugetul de stat. OUG 60/2017 suprataxează firmele private şi aruncă în şomaj mii de persoane cu handicap! Prin acest act normativ aţi reuşit contra-performanţa de a dubla impozitul plătit de firmele private şi de stat, care nu angajează persoane cu handicap în cota cerută de Guvern şi, în acelaşi timp, de a lovi chiar în interesele celor cărora le era destinat OUG-ul, respectiv în persoanele cu handicap. Este cunoscut faptul că România se confruntă cu problema inserţiei persoanelor cu handicap în societate, dar şi a stabilirii unor indemnizaţii care să permită acestor persoane să se dezvolte armonios şi în concordanţă cu nevoile acestora. Deşi în declaraţiile publice afirmaţi faptul că şi pentru aceştia există un act normativ prin care le-a crescut indemnizaţia, omiteţi să spuneţi că distrugeţi activitatea şi munca unităţilor protejate – unităţi care au angajate persoane cu handicap din România! Am lăsat la urmă Legea 153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Românii aşteptau o lege clară şi dreaptă, dar avem o lege făcută pe genunchi, care nu este susţinută de un studiu de impact asupra afectării veniturilor românilor. Este o lege care nu ţine seama de amendamentele şi sugestiile care au rezultat din dezbaterile din cadrul comisiilor de specialitate. Nu doamnă ministru, cele 180 de amendamente la care v-aţi referit în declaraţiile publice veneau din partea Consiliului Legislativ şi priveau mai mult forma legii şi nu intrau în fondul acestei legi. Există salarii din sectorul public ce scad cu 40%, iar sindicaliştii ameninţă cu proteste. Primii care au protestat au fost grefierii. Este ruşinos să mai spuneţi că salariile acestora au fost calculate greşit de angajaţii de la resurse umane. La momentul dezbaterii legii aţi afirmat vehement: ”cu certitudine salariile nu scad, ba dimpotrivă”. Aţi afirmat acest lucru în mai multe emisiuni, la ore de maximă audienţă, să afle cât mai mulţi români! Aţi minţit, dovada având-o cel puţin 2 milioane de români care au primit fluturaşii de salariu sau extrasul de pe card. Ba mai mult, chiar colega dumneavoastră care coordonează portofoliul de la sănătate, doamna ministru Sorina Pintea, a recunoscut public că în sistemul medical avem salarii care scad din cauza legii salarizării! Salarii scad şi în Ministerul de Interne a admis, cu greu, ministrul Carmen Dan. Ce credeţi doamnă ministru Olguţa Vasilescu, colegele dumneavoastră din Guvern i-au furat pe acei salariaţi? Aşa aţi afirmat, în mod iresponsabil, despre antreprenorii din România. I-a furat Statul pe bugetarii cărora le scade salariul? Partidul Naţional Liberal a avertizat de atunci că salariile vor fi micşorate. Acum – când oamenii şi-au primit fluturaşii de salariu pentru ianuarie 2018 – s-a dovedit că avem salarii care scad!! Ne întrebăm de câte ordonanţe de urgenţă va mai fi nevoie pentru a respecta dreptul de muncă al românilor, drept care include expresis verbis şi dreptul la salariu pentru munca prestată! Este momentul, doamnă ministru, să lăsaţi insigna politică deoparte. Este momentul să realizaţi şi să recunoaşteţi greşelile enorme făcute de coaliţia de guvernare PSD-ALDE, în ceea ce priveşte experimentele făcute pe români, cu privire la salarii şi pensii, cu privire la veniturile primite, la efectele dezastruoase asupra nivelului de trai al acestora. Mai mult, considerăm că ministrul muncii, prin declaraţiile publice, a ameninţat oamenii de afaceri şi companiile spunând că trimite Inspectoratele Teritoriale de Muncă (ITM) pentru a-i obliga să refacă contractele de muncă. Doamna ministru consideră că este vina companiilor dacă acestea nu au resursele necesare pentru a renegocia contractele de muncă şi pentru a creşte salariul brut. Ne întrebăm ”în ce ţară din lumea asta îşi permite un Guvern şi un ministru să ameninţe companiile că nu îndeplinesc ordinul politic”?! După doamna ministru, se pare că reprezentanţii sindicatelor, pe care îi critică atunci când o contrazic, vor deveni poliţişti şi turnători pentru Inspectoratele Teritoriale de Muncă cu privire la companiile care nu operează majorările de salarii brute astfel încât să se menţină netul în plată. Totuşi, nu se întreabă doamna ministru dacă imensa harababură creată pe piaţa muncii nu este doar rezultatul incapacităţii de previziune şi al improvizaţiilor care au fost făcute la nivel guvernamental! O altă minciună grosolană a mandatelor dumneavoastră este sistemul public al pensiilor! Aţi minţit că vom avea o nouă Lege a pensiilor, lege prin care veniturile pensionarilor vor creşte. O tot aşteptăm de la 1 octombrie 2017 şi suntem în februarie 2018. Mai nou, PSD schimbă programul de guvernare atunci când nu reuşiţi să vă ţineţi de termenele promise în campania electorală! Stimaţi colegi, Nu mai bine, de data aceasta, schimbaţi ministrul muncii? Doamnă ministru, dacă veţi face creşterea pensiilor aşa cum aţi făcut şi creşterea salariilor atunci ne bucurăm că nu v-aţi ţinut de promisiune! La recalcularea pensiilor aceştia s-ar putea trezi cu venituri mai mici!! Pe parcursul anului 2017, am văzut că pensiile care trebuiau să crească în baza Legii nr. 192/2015 au scăzut la recalculare, întrucât Guvernul a impus prin Hotărârea de Guvern nr. 291/2017 un mod aparte de calcul. Astfel, românii care au ieşit la pensie înainte de anul 2011 au deciziile date de Casele de pensii în defavoarea pensionarului şi, astfel, s-a păstrat ceea ce aceştia deja aveau în plată. Bine că avem decizii ale Curţii Constituţionale prin care ni se arată faptul că pensia reprezintă un drept de proprietate pentru beneficiarul ei şi nu poate să scadă sub ceea ce are deja în plată pensionarul! Ba mai mult, aţi venit cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 82/2017 prin care aţi amânat creşterea pensiilor în conformitate cu Legea nr. 263/2010 de la 1 ianuarie 2018 şi aţi decis ca acestea să crească începând cu 1 iulie 2018. Pe parcursul anului 2017 am văzut că, deşi pensionarii aşteptau o modificare a legii care să răspundă unor probleme pe care acest sistem le are, care să gândească o strategie care să nu conducă Pilonul I de pensii spre un colaps economic inevitabil, PSD a operat o serie de modificări prin două OUG, respectiv 103 şi 116 din 2017, care nu au nicio legătură cu operaţionalizarea celor 2 sisteme de pensii. Prevederile cele mai importante au legătură cu ping-pong-ul între posibilitatea de a acumula pensii din sistemul public de pensii şi interzicerea acestui lucru! Aceste Ordonanţe nu iau în calcul metodele de calcul ale pensiilor actualilor pensionari, nu elimină inechităţile din acest sistem şi nu oferă o soluţie pe termen mediu şi lung pentru tinerii de astăzi, care, la momentul ieşirii la pensie, să se bucure de acest drept la care au contribuit toată viaţa lor. Şi pentru că discutăm de pensii, doamnă ministru, mi-e teamă că aţi vrut să creşteţi şi contribuţia la Pilonul II pentru că… ghiciţi ce? A scăzut! Sub pretextul că veţi beneficia de o pensie mai mare în urma achitării în integralitate a contribuţiei pe pilonul I de pensii, aţi scăzut contribuţia către pilonul II – contribuţie prin care persoanele sub vârsta de 35 ani îşi asigură, în mod cert, un cuantum din venitul de pensionar. Pilonul II de pensii este controlat de tânăr, care ştie în fiecare an care este cuantumul contribuţiei sale şi pe ce bani poate să fie sigur că-i va avea la vârsta pensionării. Dar aţi omis să le precizaţi românilor faptul că din contribuţia acestora se suportă în prezent pensiile în plată! Cine ştie dacă peste 30-40 ani vom mai avea persoane în câmpul muncii care să suporte pensiile celor care muncesc acum! Doamnă ministru, de ce nu avem o strategie pentru tinerii de astăzi, care să se bucure de o pensie la care au contribuit prin reglementarea corectă a Pilonului II de pensii! Poate printre cele mai importante probleme care reies din acţiunile iresponsabile ale doamnei ministru Lia Olguţa Vasilescu, se regăseşte şi indemnizaţia pentru mame! O indemnizaţie decentă pentru creşterea copilului este strâns corelată cu motivaţia de a avea o creştere a natalităţii într-o societate cum este România, unde scăderea demografică este din ce în ce mai mare. Ne veţi spune că dumneavoastră aţi mărit această indemnizaţie în anul 2017, că aceasta nu a scăzut. Totuşi, omiteţi a le preciza românilor faptul că prin corelarea acesteia cu nivelul Indicelui de Referinţă, indice a cărui valoare este de 500 de lei încă din anul 2010, duce la plafonarea valorii acesteia. Iar pe viitor nu mai creşte. Doamnă ministru, plafonarea acestei indemnizaţii, dar şi lipsa unor servicii sociale de infrastructură (lipsa creşelor şi grădiniţelor, lipsa personalului calificat, lipsa şcolilor dotate etc.) nu face decât să scadă încrederea tinerilor atunci când vine vorba despre întemeierea unei familii! Fenomenul masiv privind emigrarea şi îmbătrânirea populaţiei din România aduce perspective sumbre pentru dezvoltarea acestei ţări. Mai mult, noile prevederi duc la situaţii bizare, în care femei cu acelaşi salariu, care au născut în ultimele trei luni, au indemnizaţii diferite, ceea ce denotă impredictibilitatea legislaţiei româneşti. Doamnă ministru, Dreptul la muncă este un drept complex, care include şi dreptul la salariu, lucru stabilit expresis verbis şi prin decizia CCR nr. 1221 din 12 nov 2008. Astfel, salariul reprezintă o componentă a dreptului la muncă şi reprezintă contra-prestaţia angajatorului în raport cu munca prestată de angajat, în baza unor raporturi de muncă. Întrucât dreptul la salariu este corolarul unui drept constituţional, şi anume dreptul la muncă, se constată că diminuarea sa se constituie într-o veritabilă restrângere a exerciţiului dreptului la muncă. O atare măsură se poate realiza numai în condiţiile strict şi limitativ prevăzute de art. 53 din Constituţie, situaţie în care nu ne aflăm în prezent, aşa cum se arată în deciziile CCR nr 872/25 iun 2010 şi nr. 874 / 25 iun 2010. Astfel, ne întrebăm: Cât vor mai trebui să sufere românii pentru a scăpa de haosul creat de dumneavoastră? Când o să renunţaţi să mai minţiţi, deşi vi s-au prezentat dovezi că salariile scad? Este nevoie de anularea măsurilor aberante pentru ca românii să-şi păstreze câştigurile salariale nete pe care le aveau la nivelul lunii decembrie 2017? Un ministru al muncii ar trebui să fie preocupat de bunăstarea românilor, indiferent că sunt bugetari, persoane cu handicap, mame care au grijă de copii, pensionari sau angajaţi în mediul privat !! Dumneavoastră aţi făcut invers. Stimaţi colegi, Partidul nu poate fi înaintea jurământului depus în Parlament şi în faţa alegătorilor. V-aţi asumat respectarea Constituţiei României şi am demonstrat mai devreme că este călcată în picioare. Aţi votat Legea salarizării unitare şi iată ce se întâmplă! Bugetarii sunt afectaţi şi au reduceri de salarii, unii chiar şi cu 40%. Celelalte ordonanţe de urgenţă dezavantajează cel puţin două milioane de persoane. Astfel, Partidul Naţional Liberal consideră că este necesară modificarea legislaţiei, începând cu abrogarea Ordonanţei de Guvern nr. 4/2017 şi a grilelor din Legea nr. 153/2017, în detrimentul dorinţelor de partid şi în favoarea românilor. Se impune demiterea doamnei Lia Olguţa Vasilescu având în vedere incompetenţa crasă de care a dat dovadă în exercitarea mandatului de ministru, România fiind un caz unic în lume în care un salariat în loc să primească salariu pentru munca prestată este dator angajatorului! Votaţi această moţiune dacă sunteţi aici pentru cetăţenii din circumscripţiile dvs. Nu judecaţi astăzi prin prisma câştigurilor dumneavoastră şi al partidului din care proveniţi. Salariul unui deputat a crescut, iar salariul unui român de rând a scăzut! Pentru acest lucru aţi primit mandatul românilor? Daţi-i o bilă neagră ministrului muncii, Lia Olguţa Vasilescu, şi o să aveţi o bilă albă în faţa cetăţenilor! VOTAŢI MOŢIUNEA!” Sursa: Adevărul