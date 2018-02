CNCD reacţionează

149853 – 16022018 – Presedintele CNCD, Csaba Asztalos, a declarat, vineri, intr-o interventie telefonica la Digi24, ca, intr-o societate democratica functionala, formatorii de opinie, fie ca sunt politicieni sau jurnalisti, ar trebui sa se retraga din viata publica, atunci cand fac declaratii discriminatorii. Acesta a spus ca nu se poate antepronunta in privinta sesizarii privind declaratia premierului Viorica Dancila, dar ca CNCD va efectua cu celeritate procedura legala.

Csaba Azstalos a precizat ca, in ceea ce priveste situatia copiilor cu autism, CNCD a avut o serie de plangeri referitoare la accesul acestora la educatia de masa, fiind date sanctiuni cu amenda contraventionala si fiind castigate si procese in instanta.

„Confirm realitatea dificila cu care se confrunta copiii cu autism in ce priveste accesul la educatie si accesul la sanatate”, a afirmat presedintele CNCD. Totodată, intrebat de ce crede ca politicienii folosesc termenul „autist” in situatii cu sens negativ, Azstalos a raspuns: „Eu as punea-o ca o lipsa de cultura si o lipsa de rigoare si de responsabilitate in declaratii publice”.

Presedintele CNCD a mai spus ca efectele unui discurs public care eticheteaza, care stigmatizeaza sunt negative mai ales la nivelul copiilor in scoala.

„In calitate de parinte si in calitate de presedinte al CNCD, intr-adevar, copii cu dizabilitati sunt expusi unei stigmatizari verbale si comportamentale in societate si mai ales in mediul scolar”, a subliniat acesta.

In ceea ce priveste modul in care poate fi sanctionat un astfel de discurs, Csaba Asztalos a afirmat: „Eu cred ca trebuie sa ajungem la un nivel in care formatorii de opinie, fie ca sunt politicieni sau jurnalisti, atunci cand fac declaratii discriminatorii sa se retraga din viata publica. Aceasta este sanctiunea efectiva intr-o societate democratica functionala”.

De asemenea, intrebat daca, in aceste conditii, considera ca premierul Viorica Dancila ar trebui sa se retraga, presedintele CNCD a replicat: „Stiti bine ca nu ma pot antepronunta pe speta (…) Cu celeritate vom efectua procedura legala si vom da o solutie intr-un termen rezonabil”.

Premierul Viorica Dancila a sustinut joi seara, la un post de televiziune, ca vrea sa aiba o abordare transparenta cu liderii europeni si ca Monica Macovei a facut mult rau Romaniei prin atitudinea ei si prin faptul ca „si-a parat propria tara” in Parlamentul European, cerand, referitor la legile Justitiei, sa fie judecata de alte 27 de tari. Premierul i-a catalogat drept „autisti” pe cei care „dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul”.

Vineri, premierul Viorica Dancila si-a cerut scuze, prin intermediul unui comunicat de presa, pentru declaratia pe care a facut-o joi seara. Sursa: HotNews