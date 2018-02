Eugen Terteleac, reprezentantul camerelor de comerț bilaterale din România în Europa

149882 – 19022018 – Președintele CCIRO Italia, Eugen Terteleac, a fost împuternicit să reprezinte Uniunii Camerelor de Comerț Bilaterale din România în Europa, se arată într-un comunicat de presă.

Președintele UCCBR, prof.univ.dr. Nasty Marian Vladoiu a declarat: “Am hotărât să-l împuternicim pe președintele Eugen Terteleac să reprezinte interesele organizației noastre în relația cu partenerii și reprezentanții noștri la nivel european și să dezvolte aceste relații în interesul economiei naționale a României. Experiența lui Eugen Terteleac a demonstrat în ultimii ani că este un bun organizator, profesionist și expert în dezvoltarea anumitor programe. Am convingerea că vom fi reprezentați cu brio și vor fi rezultate excelente atât pentru mediul de afaceri autohton care este interesat să intre pe piețele europene, cât și pentru mediul de afaceri românesc din diaspora care are nevoie să dezvolte parteneriate prin intermediul nostru și să recapete încredere în economia românească”.

Eugen Terteleac: “Sunt onorat sa continui sa reprezint interesele UCCBR si sa-mi extind implicarea la nivel european. In acesti ani, din 2014 si pana astazi, am organizat pe relatia Italia-Romania un numar de 30 de forumuri economice, sute de misiuni economice prin care atat italienii cat si romanii au fost sprijiniti sa-si externalizeze propriile afaceri. Vom continua aceasta activitate si o vom extinde cu sprijinul colegilor mei din UCCBR. Programul “Redam increderea investitorilor romani si italieni in economia romaneasca” demarat in colaborare cu Guvernul Romaniei prin memorandumul intre CCIRO Italia si DIIMMAT il vom extinde la nivel european prin aceasta misiune care mi-a fost incredintata de UCCBR. Primul forum economic pe care il vom organiza in 2018, va fi organizat in luna aprilie sub sloganul “Centenarul Marii Uniri” si a oamenilor de afaceri romani din Europa”.