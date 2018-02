Ghiță cere arestarea lui Kovesi

149776 – 13022018 – Omul de afaceri Sebastian Ghiţă, aflat în Serbia, a cerut luni seara, la RTV, arestarea şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, şi îl avertizează pe procurorul general, Augustin Lazăr, că dacă nu face această mişcare este complice cu şefa DNA. Mai mult, Ghiţă spune că denunţul din dosarul său este un fals.

”Acel denunţ e făcut de un cetăţean. Poate fi pus din nou să dea o probă şi să i se expertizeze scrisul. Acel document e un fals. Acolo se spun o mulţime de poveşti. Că a lucrat pentru campania lui Ponta. Acel cetăţean Serghei Petruş nu există. E un fals. Nu e nici vreo identitate acoperită. Greşeala lui Onea asta e. A încercat să mintă prin omisiune. Parchetul General va trebui să ne probeze. Nu mai au loc de întors. Orice putere ca a lui Kovesi e efemeră. Cum de nu aţi arestat-o pe Kovesi? I-aţi fost complici! Nu au scăpare cei de la Parchetul General! Astăzi se fac de râs cu această ieşire publică istorică”, a spus Ghiţă.

Ghiţă a atacat şi oameni de presă și nu numai: ”Tot felul de ofiţeri de presă spun că e un fals, dar nu e aşa important. Scrisul nu a avut legătură cu campania lui Ponta. Nici tabelele nu au avut legătură. Onea şi Portocală au ticluit o probă. Au făcut acest lucru şi în afara ţării. Aida Popa de la Înalta Curte le explica jduecătorilor sârbi că trebuie să creăm un spaţiu de securitate în această parte a Europei. Păi, cu ce? Cu falsuri? S-a făcut cerere de extrădare pe denunţuri false. Încearcă să-l atace pe Vlad Cosma. Serghei Petruş nu e Vlad Cosma sub acoperire. Ploieştiul ştie cine sunt martorii sub acoperire din dosarele lui. El îi povestea Andreei Cosma şi tuturor date din dosare. Să ne punem dopuri în urechi? I-am spus lui Kovesi şi am spus şi la Comisia SRI aceste lucruri. Am zis, e unul pe pastile. Nu ştiu dacă mai scapă. Veţi vedea ce va apărea în zilele următoare. Aceşti oameni sunt paraleli cu viaţa”, a declarat Ghiţă.