În Bucuresti pot fi autorizate patru taxiuri la 1.000 de locuitori

149677 – 06022018 – În legatura cu anunturile aparute pe site-urile de profil, conform carora diverse persoane ofera spre vanzare licente de taxi, Biroul de Presa al Municipalitatii este imputernicit sa faca urmatoarele precizari:

Primaria Municipiului Bucuresti condamna ferm orice abatere de la litera legii si va lua masuri drastice in cazul in care se va constata ca exista persoane care vand sau transfera, in mod ilegal, licente de taxi. Primaria atrage atentia detinatorilor site-urilor de vanzari ca tranzactionarea licentelor de taxi este ilegala si se sanctioneaza conform legii. O persoana fizica autorizata nu poate instraina autorizatia, in caz contrar aceasta fiind anulata conform legii.

De la inceputul acestui an, reprezentantii Directiei de Control din cadrul Politiei Locale a Municipiului Bucuresti, in colaborare cu reprezentantii Politiei Rutiere desfasoara ample actiuni de control care vizeaza legalitatea desfasurarii activitatii de taxi in Bucuresti, precum si respectarea regulamentului in vigoare.

Autorizatiile taxi se elibereaza numai in urma unei proceduri de atribuire organizata conform prevederilor Legii nr.38/2003 si HCGMB nr.178/2008. Ultima procedura de atribuire s-a desfasurat in perioada 2008-2009.

Conform legii, in Bucuresti pot fi autorizate patru taxiuri la 1.000 de locuitori. In anul 2009, prin HCGMB 259/2009, au fost aprobate 10.269 autorizatii de taxi pentru Bucuresti.

Pentru fiecare autorizatie obtinuta, prestatorii serviciilor de taxi platesc o redeventa anuala catre Primaria Capitalei, care se indexeaza cu indicele de inflatie. Astfel, in anul 2017, redeventa pentru o autorizatie taxi a fost de 157,6 lei, iar pentru anul 2018 valoarea acesteia s-a stabilit la 162,83 lei.