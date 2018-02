Klaus Iohannis: ”Niște penali fac o încercare disperată să atace și să discrediteze Direcția Națională Anticorupție și conducerea acestei direcții”

149850 – 16022018 – Președintele României, Klaus Iohannis, a susținut joi seara o declarație de presă, la Palatul Cotroceni.

Transcrierea declarației de presă:

”Bună seara! Avem – oare a câta oară? – un scandal în spațiul public și cred că, de data aceasta, destul de multă lume se așteaptă să-mi expun opinia în această chestiune. Din punctul meu de vedere, lucrurile se pot rezuma la puține cuvinte. Niște penali fac o încercare disperată să atace și să discrediteze Direcția Națională Anticorupție și conducerea acestei direcții. După părerea mea, această încercare este una jalnică și neconvingătoare, iar opinia mea despre munca DNA o cunoașteți, dar îmi face plăcere să o repet. După părerea mea, Direcția Națională Anticorupție și conducerea DNA fac o treabă foarte bună, iar acest atac, sau această încercare de atac din partea unor penali, este de natură să îmi confirme că DNA face o treabă bună.

Am avut în această după-amiază o întâlnire despre care cred că este bine să știți. Am primit pe doamna Prim-ministru Dăncilă și pe domnul Președinte Dragnea aici, la Cotroceni. Această întâlnire a fost planificată încă din seara în care a avut loc depunerea jurământului din partea noului Guvern și rostul acestei întâlniri a fost de a defini cadrul colaborării instituționale între mine și noul Guvern. Am discutat, în cadrul acestei întâlniri, despre nevoia de colaborare în unele proiecte care sunt de importanță națională, și aș menționa câteva, pe care le-am și discutat. Primul și cel mai important: pregătirea pentru Președinția Consiliului Uniunii Europene. Al doilea mare program național este, evident, Centenarul. Centenarul nu este doar al cuiva, este al României și al românilor și cred că este nevoie de o coordonare a acțiunilor.

O chestiune punctuală a fost, de asemenea, discutată. I-am invitat pentru această toamnă, la un summit, pe mai mulți președinți din regiunea noastră, un summit care se numește Summitul Celor Trei Mări și aici, varianta optimală, e nevoie de colaborarea bună cu Guvernul. Și, da, am discutat și despre justiție, și despre ce s-a convenit cu ministrul Justiției și mi-am exprimat și nemulțumirea că există un nou scandal legat de justiție, mai exact de DNA, în spațiul public.

Doamna Prim-ministru mi-a relatat, foarte pe scurt, desigur, că a avut o discuție cu domnul ministru al Justiției, căruia îi lasă mână liberă în ce privește această chestiune vizavi de DNA. Și, la puțin timp după aceea, ați putut urmări poziția ministrului Justiției care ne-a informat că ne va informa.

Dacă doriți, puteți să puneți câte o întrebare!”

Sesiune de întrebări și răspunsuri:

Jurnalist: Bună seara! V-ați exprimat în această declarație de presă folosind sintagma „niște penali”. Aș vrea să vă întreb foarte specific cum definiți dumneavoastră această sintagmă „niște penali”? Vă referiți la persoane suspecte de anumite fapte penale? Vă referiți la persoane urmărite penal? Vă referiți la persoane inculpate sau la persoane condamnate definitiv? Pentru că, potrivit Constituției și legilor în vigoare, toate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Și, în acest context, aș vrea să vă întreb, când, în perioada mandatului dumneavoastră, pentru că potrivit Articolului 80, alin. 2 din Constituție, spune că „Președintele României veghează la buna respectare a Constituției și a funcționării autorităților publice.” Aș vrea să vă întreb, în ultimii 3 ani și 3 luni de când sunteți Președinte, când v-ați exercitat acest rol de mediere, veghind la buna respectare a Constituției, în condițiile în care procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție s-a constatat că a încălcat de două ori două decizii ale Curții Constituționale și când v-ați exercitat rolul de mediator între puterile statului, precum și între stat și societate, când vorbim de buna funcționare a sistemului judiciar?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Asta a fost toată întrebarea? Sau mai e?

Jurnalist: Da, o întrebare din două părți: cu penalii și cu rolul Președintelui potrivit Constituției.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Da, asta cu penalii am explicat-o de suficiente ori, nu este cazul să revin, iar în chestiunea cu medierea s-a atins un subiect foarte serios și care îmi este foarte drag mie. De fiecare dată când apare o problemă publică, desigur, m-am implicat în felul în care am înțeles să o fac la momentul respectiv să fac medierea.

Jurnalist: Cum definiți dumneavoastră această sintagmă „niște penali”- inculpați, suspecți, urmăriți penali sau persoane condamnate definitiv, pentru că toate beneficiază, domnule Președinte, de prezumția de nevinovăție?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Așa este. Mulțumesc!

Jurnalist: Referindu-mă în primul rând la întrebarea colegei mele, spuneați că v-ați exercitat acest drept, de a media, în diverse ocazii în mandatul dumneavoastră, cum anume ați mediat în acest scandal din Justiție între doamna Kövesi și cei între care există acest scandal, și dacă dumneavoastră nu vedeți o problemă reală în acest moment la Direcția Națională Anticorupție după apariția unor înregistrări extrem de grave, care arată legături între procurori din DNA și penalii despre care faceți dumneavoastră vorbire în declarația dumneavoastră? Și chiar dacă ați spus de multe ori că nu luați în serios acele înregistrări s-a dovedit că cele referitoare la procurorul Negulescu, spre exemplu, erau reale, nu erau făcături.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Justiția, după cum probabil vă amintiți, se înfăptuiește în sala de judecată. În această situație, nu mă vă chemat să meditez între DNA și persoane inculpate, nici nu este nevoie. În această speță, judecătorii își vor spune cuvântul, după care vom afla concluziile.

Jurnalist: Cu înregistrările?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: M-am exprimat destul de clar în prima parte.

Jurnalist: Cei doi factori importanți în această chestiune, ministrul Justiţiei, domnul Tudorel Toader, care a făcut o declarație mai devreme, și doamna Kövesi, au fost chemaţi la Cotroceni la discuții, de exemplu?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: De exemplu, cu domnul ministru al Justiției voi avea în zilele următoare o discuție.

Jurnalist: Și cu doamna Kövesi nu simțiți nevoia?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Dacă va fi nevoie, voi avea o discuţie şi cu doamna Kövesi, şi dacă tot va mai fi nevoie, e posibil să avem o discuție și în trei.

Jurnalist: Dacă veţi primi o propunere de revocare a doamnei Kövesi, de la domnul Tudorel Toader, sau vedeţi în acest moment elemente pentru revocarea doamnei Kövesi? Şi aici vreau să vă întreb, pentru că aţi primit de curând un raport de la Parlament care face referire inclusiv la doamna Kövesi, acel raport după analiza Comisiei pentru alegerile prezidenţiale, care spune că doamna Kövesi, pe atunci Procuror General, a fost acasă la un om politic şi a intervenit în alegeri.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Da, am primit acel raport, este în studiu. Mulţumesc!

Jurnalist: Domnule Preşedinte, ministrul Justiției a spus în declarația de astăzi că la preluarea mandatului a primit promisiunea că nu vor exista presiuni politice în deciziile sale şi acest lucru se respectă şi acum. După întâlnirea pe care aţi avut-o astăzi şi cu doamna prim-ministru şi cu domnul Liviu Dragnea, aveți, împărtășiți opinia ministrului Justiţiei, aveţi încredere că această analiză a activității DNA şi a conducerii DNA se va face fără presiuni politice?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: V-am relatat care a fost poziția doamnei prim-ministru. În toată discuția pe care am avut-o în această după amiază, nu mi s-a părut că se fac presiuni asupra ministrului Justiției.

Jurnalist: Deci aveți încredere că decizia lui Tudorel Toader va fi una obiectivă şi nu una politică.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Este un profesionist renumit și, cu siguranță, poziția cu care va ieși, atunci când va ieși, va fi bine fundamentată juridic.

Jurnalist: Bună seara! Domnule Preşedinte, aș vrea să vă întreb în legătură cu declarația pe care a făcut-o aseară doamna Kövesi și în care spunea că Inspecția Judiciară a declarat ca fiind false acele înregistrări în care ea ar fi cerut să se ajungă la Premier, acele înregistrări celebre cu decaparea. În realitatea, Inspecția Judiciară a declarat contrariul. În opinia dumneavoastră, ce legitimitate mai are un astfel de șef al unei structuri publice, în condițiile în care a mințit public în legătură cu un document oficial?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Cred că vă referiți la chestiuni din auzite. Așa ceva nu comentez.

Jurnalist: Nu sunt din auzite. Procurorul șef DNA spunea că acele înregistrări în care se cerea decaparea dosarelor..

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Cred că vă amintiți că nu comentez spusele altora. Îmi spun propriile lucruri.

Jurnalist: Înţeleg, dar cum comentați? Ce opinie aveți în legătură cu faptul că un șef de instituție minte în mod public.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Nu comentez deloc. Nu vă unde este minciuna și nu știu la ce vă referiți. Eu nu urmăresc toate poveştile de televizor.

Jurnalist: Un lucru spune doamna Kövesi, alt lucru spune Inspecția Judiciară. Acolo este minciuna.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Mulțumesc! Dacă mai are altcineva o întrebare.

Jurnalist: Atât dumneavoastră, cât și doamna Kövesi vă referiți la un atac concentrat al penalilor asupra justiției. În România, corupția este o amenințare la adresa securității naționale. Aș vrea să vă întreb dacă ați primit informări din partea serviciilor cu privire la această operațiune concertată de asalt asupra justiției. În cazul în care nu ați primit, nu vi s-ar părea că este o problemă, având în vedere, cum spuneam, că este o ameninţare la adresa siguranței naționale?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Aceste informări pe care le primesc de la servicii au antetul „secret” sau „strict secret” și știți bine că nu pot nici să confirm, nici să infirm astfel de lucruri.

Jurnalist: Atunci, dacă nu doriți să răspundeți, v-aș întreba de ce l-ați chemat și pe domnul Dragnea astăzi la discuții, având în vedere că și dânsul este un „penal”, conform definiției dumneavoastră și vorbeați despre colaborarea cu Guvernul. Domnul Dragnea nu face parte din guvern. Sau dacă ați dorit să vorbiți si cu șefii Parlamentului, de ce nu l-ați chemat și pe domnul Tăriceanu?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Aici trebuie să corectez un pic, apropo de chemat. Cu ocazia festivității de învestitură, am fost întrebat dacă după câteva zile de exercițiu al funcțiunii de Prim-ministru voi fi de acord să avem întâlnire între noi trei, și am fost de acord și astăzi am avut această întâlnire.

Jurnalist: Domnule Președinte, ați reușit să parcurgeți stenogramele care au apărut în media în ultimele zile?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Nu.

Jurnalist: Și nu sunteți interesat de a le urmări?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Nu.

Jurnalist: Ce așteptări aveți în momentul de față de la domnul ministru Tudorel Toader?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Mai repetați, vă rog?

Jurnalist: Ce așteptări aveți…

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Ce așteptări?

Jurnalist: Da.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Așteptările uzuale pe care le am de la un ministru profesionist. Adică să trateze domeniul cu maximă seriozitate, competență, profesionalism și curaj.

Jurnalist: În contextul în care vedem acest atac al unor lideri PSD și al altor parlamentari PSD la adresa DNA și a șefei DNA, regretați faptul că ați acordat a treia șansă PSD de a rămâne la guvernare, de a guverna țara după alegerile din 2016?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Este un pic devreme pentru evaluare. Vă dați seama că astăzi am avut prima întâlnire cu doamna Prim-ministru de când a fost investită și va mai dura chiar un pic până când se poate face o analiză a guvernării.

Jurnalist: Din discuția de astăzi cu domnul Dragnea și cu doamna Dăncilă, cu cine ați discutat instituțional mai mult despre Ministerul Justiției și DNA? Cu doamna Dăncilă sau cum domnul Dragnea?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Despre Ministerul Justiției am discutat cu doamna Prim-ministru, în mod natural și evident.

Jurnalist: Am remarcat că ați spus că ați avut prima întâlnire cu doamna Premier. Observ o schimbare a discursului în ceea ce privește relația instituțională cu puterea, am observat și o schimbare a discursului celor de la putere. V-aș întreba dacă ați condiționat cumva această bună colaborare instituțională cu puterea?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Nu știu exact în ce sens înțelegeți dumneavoastră dacă am condiționat buna colaborare. Eu am colaborat cu toate guvernele și am prins suficiente. Cred că rolul Președintelui este și acesta, să înlesnească colaborarea cu Guvernul pentru a rezolva problemele țării, nu pentru a le complica. Asta, desigur, în măsura în care Guvernul abordează cu seriozitate și competență toate chestiunile de care răspunde.

Jurnalist: Mă refeream, de exemplu, la condiționări de genul bunului mers al justiției sau la modificări legislative la care dumneavoastră țineți și de care ați vorbit în repetate rânduri în trecut.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Cred că nu trebuie să amestecăm lucrurile prea tare. Nu am vorbit despre legile justiției, nici nu am de gând să vorbesc cu Premierul despre o chestiune care este demult în cu totul altă fază. Legile justiției sunt în faza în care au fost contestate la Curte, retrimise la Parlament și la momentul oportun voi face declarații publice despre intențiile mele. Nu am nevoie de sfatul Guvernului în această chestiune și nici de colaborarea sau necolaborarea Guvernului.

Jurnalist: V-aș întreba dacă este corect, să spunem, în momentul de față, din ce ați vorbit până acum, că nu o veți revoca pe doamna Kövesi, având în vedere că sunteți mulțumit de activitatea DNA și ne spuneați că, dacă va fi nevoie, veți avea o întâlnire cu dumneaei și cu domnul Toader și, dacă va fi nevoie, și de o întâlnire în trei?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Asta cu revocarea constat că este o preocupare intensă în spațiul public. Momentan, sincer, nu văd motive de revocare. Dar, s-ar putea să existe unele pe care nu le cunosc eu și pe care le cunoaște ministrul Justiției. În acest caz, cu siguranță, domnul ministru va veni extrem, extrem de bine documentat, dacă ar solicita așa ceva. Încă o dată, acum nu cunosc motive de revocare. Cum s-a aflat că nu a existat niciun control la DNA, altul decât cel din vara anului trecut, despre care nu s-a mai auzit mare lucru, probabil s-a terminat cu bine. Nu a existat nici măcar o discuție la nivelul conducerii DNA, m-ar surprinde ca așa, cvasi peste noapte să apară motive serioase și bine fundamentate pentru o ipotetică solicitare de revocare.

Jurnalist: Aș vrea să vă întreb, pentru că e o întrebare la care nu ați răspuns. În momentul învestirii Guvernului Dăncilă, ați avut o discuție cu președintele PSD, Liviu Dragnea. Ce ați discutat în acele minute?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Am avut într-adevăr, o discuție scurtă și confirm cele relatate la momentul respectiv în spațiul media. A fost o discuție scurtă, în două puncte, despre vizita mea pe care urma să o fac la Bruxelles, foarte scurtă, și am convenit această întâlnire cu doamna Prim-ministru.

Jurnalist: Cum vedeți finalizat acest scandal din jurul DNA?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Cum îl văd finalizat? Se va finaliza singur, pentru că după un timp, lucrurile vor merge mai departe. Nu știu câte casete și câte ore de înregistrări o să mai prezinte cei care le-au prezentat până acum, dar nu contează. Acest film l-am mai văzut acum cred că aproximativ un an de zile, tot așa cu un inculpat care a dispărut și au început să apară casete de înregistrări și alte lucruri. Eu cred că aceste chestiuni trebuie lăsate justiției pentru clarificare.

Jurnalist: Au mai fost alte dezvăluiri pe care le-a făcut și Liviu Dragnea, chiar va fi deschisă o comisie de anchetă în Parlament, referitor la Serviciul pentru Protecție și Pază, Lucian Pahonțu este acuzat de Președintele PSD că ar fi folosit această instituție pentru a obține informații în mod ilegal despre demnitari.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Da, am auzit vehiculându-se astfel de chestiuni în spațiul public. Mie nu mi-a relatat așa ceva. Dacă veni vorba, am o opinie destul de clară și despre SPP și activitatea SPP, începând de la director până la ultimul angajat. SPP este un corp de profesioniști care fac o muncă foarte bună, foarte grea. Îi apreciez pentru munca pe care o depun, și nu numai eu, și mulți alții îi apreciază. De exemplu, Organizația Națiunilor Unite apelează frecvent la SPP pentru protecţia unor demnitari care sunt trimiși în zone complicate. Parcă și în Parlament există așa, o intenție de a forma ceva, un fel de comisie pentru a verifica această activitate. Activitatea SPP și a conducerii SPP este analizată de CSAT, iar acest demers în Parlament mi se pare, dacă îmi permiteți să mă exprim un pic mai informal, așa o aflare în treabă politicianistă. Fiindcă dacă s-ar fi vrut să se analizeze activitatea SPP, se putea face fără probleme în comisiile de apărare, conform legii.

Jurnalist: Poate puteți lămuri o întrebare care circulă în spațiul public. Dacă dumneavoastră ați primit informații de la Lucian Pahonţu, informații care să exceadă cadrul legal.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Nu, nu am primit. Nici nu am solicitat astfel de informații sau informări. Eu am o relație instituțională bună, corectă, cu toată lumea din subordinea mea și nu i-aș expune la așa ceva.

Jurnalist: Dumneavoastră ați afirmat că sunteți mulțumit de activitatea DNA. Legat de activitatea DNA, dumneavoastră, în decursul acestor ani, ați venit și cu o Strategie Națională de Apărare, în care ați inclus problema defrișărilor. Tot la fel de bună este activitatea DNA în momentul în care, de atâția ani, se discută, există plângeri la nivelul Direcției Naționale Anticorupție și nu există niciun dosar legat de tăierile ilegale, de tot ce înseamnă această problemă la nivel național?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Îmi amintesc de o afirmație a doamnei ministru Pană, înainte să plece din motive de sănătate de la minister, că lucrurile au luat o turnură foarte pozitivă și că aceste defrișări ilegale sunt sub control și datorită legii promovate de domnia sa. Am luat aceste chestiuni de bune.

Jurnalist: Domnule Președinte, având în vedere că s-au exprimat mai multe…

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Nu vă supărați, fu vorba de o întrebare, dumneavoastră v-ați epuizat timpul de întrebare. Mulțumesc!

Jurnalist: Ceilalți colegi au avut mai multe întrebări.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Mulțumesc.

Jurnalist: Domnule Președinte, potrivit articolului 80, alineatul 2, din Constituția României, care se numește, specific, „Rolul Președintelui”, adică rolul dumneavoastră, alineatul 2 spune că trebuie să vă exercitați rolul de mediator atât între puterile statului, cât și între autorități și societate. Societatea discută de câteva săptămâni despre niște lucruri petrecute în niște instituții de Parchet, și mă refer aici la Serviciul Teritorial Ploiești al Direcției Naționale Anticorupție, în care atât justițiabilii, nu penalii, cât şi procurorii, discută despre niște probe false, care ar trebui să existe în dosarele penale. Aș vrea să vă întreb, pentru că certificarea acestor probe false este făcută atât în ordonanța procurorilor DNA Ploiești, cât și în încheierea instanțelor de judecată, aș vrea să vă întreb, ca mediator în societate, între societate și puterea judecătorească, dacă considerați că buna funcționare a justiției, echilibrată, independentă, stă în prezentarea în instanțe de probe false, domnule Președinte.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: O întreb pe doamna Consilier de Stat Bârsan dacă mai sunt colege sau colegi jurnaliști care nu au pus acea întrebare, să îi îndrume spre microfon. Mulțumesc!

Jurnalist: Deci nu îmi răspundeți la această întrebare referitoare la probe false prezentate în instanțele de judecată de către procurori, domnule Președinte? Adică acuzarea, reprezentanții statului român pe care îi reprezentați și dumneavoastră?

Jurnalist: Ca să nu fie niciun dubiu, aș vrea să vă rog să ne precizați ce anume înseamnă sintagma „nişte penali” și să ne spuneți dacă președintele PSD, Liviu Dragnea, poate fi considerat penal?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Aceste chestiuni le-am explicat cu alte ocazii și mai devreme astăzi, mulțumesc.

Jurnalist: Domnule Președinte, în contextul ultimelor evoluții de pe scena politică, dar și după întâlnirea pe care ați avut-o astăzi cu premierul și cu președintele PSD, cât de aproape sunteți de declanșarea acelui referendum pe tema justiției pe care l-ați anunțat încă de anul trecut?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Deocamdată cred că trebuie lămurite legile justiției, care sunt în procedură parlamentară, respectiv, de punere de acord cu decizia Curții Constituționale, după aceea vor ajunge, probabil, la mine, după care, dacă mai sunt neclarități sau puncte unde e nevoie de o aplecare asupra unei modificări, voi face anunțurile respective şi după aceea, dacă este cazul, putem să discutăm și de altceva.

Jurnalist: Domnule Președinte, în mod punctual, în cazul în care va exista o cerere de revocare a Procurorului Șef din partea ministrului, veți ține cont de avizul consultativ al CSM?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: CSM s-a dovedit a fi o instituție foarte dedicată, cum și în Constituție scrie, în sensul garantării și întăririi independenței justiției și ca atare, iau toate demersurile CSM foarte în serios. Vă mulțumesc tuturor, vă doresc o seară bună!