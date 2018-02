PNL cere demiterea ministrului Muncii

149674 – 05022018 – Premierul Dăncilă trebuie s-o demită pe Olguța Vasilescu pentru incompetență, minciună și cinism. Guvernul Dragnea 3 să dea socoteală în Parlament pentru dezastrul politicilor salariale și fiscal, este de părere Robert Sighiartău, deputat PNL. ”Marea minciună pe care cei de la PSD-ALDE au livrat-o românilor înaintea alegerilor din 2016 – ”creștem salariile!” – iese la iveală, zilele acestea, în toată mizeria ei. I-au tras pe sfoară pe mulți români! Informații tot mai numeroase arată că multe salarii scad, atât la stat cât și în sectorul privat. S-au pomenit cu salarii reduse grefierii, experții criminaliști și personalul auxiliar de specialitate criminalistică, personalul auxiliar din învățământ, persoanele cu handicap grav sau accentuat. În privat, mulți patroni de firme mici, îndeosebi, nu vor reuși să compenseze pierderile de salarii ale angajaților. Nu este decât vârful aisbergului. Momentul adevărului dureros va veni, pentru mulți angajați, în câteva zile, odată cu fluturașii de salarii pe ianuarie. În cel mai fericit caz, dacă se poate spune așa, o parte dintre bugetari se vor alege cu doar câteva procente din trâmbițata majorare de 25 %. Și acelea vor fi înghițite rapid de inflația în creștere. Cauzele sunt clare: o lege a salarizării bugetare făcută prost și pe genunchi, transferul contribuțiilor sociale la angajat, supraimpozitarea contractelor part-time. Colegii mei din PNL, patronatele, sindicatele, experții în fiscalitate și economie le-au semnalat, în repetate rânduri, lui Dragnea, Olguței Vasilescu, fostului premier, Mihai Tudose și fostului ministru de Finanțe, Ionuț Mișa. Răspunsul acestora a fost un șir de minciuni combinate cu incompetență și cinism. Iată doar câteva mostre. Olguța Vasilescu: Eu pot să garantez că niciun salariu din România nu va scădea în momentul în care vom schimba sistemul de contribuții. Liviu Dragnea: Toată lumea ştie că salariul net nu are cum să fie scăzut şi angajatorul nu plătește mai mult. Mihai Tudose: Nu scad sub nicio formă salariile. Ionuț Mișa: Salariul net nu va scădea. Veniturile românilor nu vor scădea. Aceste declarații și autorii lor trebuie să figureze, la loc de frunte, într-o antologie a rușinii și a bătăii de joc față de români. În acest scandal aflat abia la început, premierul Viorica Dăncilă trebuie să o demită de urgență pe Olguța Vasilescu. Să-l demită rapid și pe Ionuț Mișa care nu are ce căuta la șefia ANAF după ce-a dat peste cap sistemul fiscal cât a fost ministru. Apoi să se prezinte în fața Parlamentului ca să dea socoteală și soluții în legătură cu dezastrul politicilor salariale și fiscale ale primelor două guvernări Dragnea”, susține Sighiartău.

Similare