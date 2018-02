Primarul municipiului Piatra Neamț, trimis în judecată

149635 – 01022018 – Dragos Victor Chitic, primarul liberal din Piatra Neamt, a fost trimis in judecata de DNA, impreuna cu alte persoane intr-un dosar privind un schimb de terenuri prin care municipiul ar fi fost prejudiciat cu aproape 1,1 milioane lei.

Chitic, viceprimar in perioada in care au avut loc faptele acuzate de procurori, a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu, de aceeasi infractiune fiind acuzat si Vasile Visan , fost serectar al primariei.

Totodată, vor mai fi judecati, pentru complicitate la abuz in serviciu, Marin Bordei, fost sef al Serviciului Administrare Patrimoniu, Vasile Zapor, expert evaluator, notarul Alexandru Casapu si omul de afaceri Mihai Apopii.

“În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioada 20-28 ianuarie 2010, inculpații Chitic Dragoș Victor și Vișan Vasile, în calitățile menționate mai sus, beneficiind de ajutorul inculpatului Bordei Marin, cu încălcarea dispozițiilor legale, au semnat și avizat mai multe documente care au stat la baza emiterii, de către Consiliul local Piatra Neamț, a unei hotărâri prin care a fost inventariată, la o valoare mult diminuată, o suprafață totală de 21.055 mp teren de pe raza municipiului.

În baza acelei hotărâri, în data de 18 februarie 2010, a fost încheiat un contract prin care Consiliul local Piatra Neamț, reprezentat de inculpații Chitic Dragoș Victor și Vișan Vasile, a cedat inculpatului Apopii Mihai proprietatea suprafeței menționate mai sus, evaluată la suma de 576.278 lei în schimbul unui teren în suprafață de 11.156 mp situat pe raza aceluiași municipiu, evaluat la suma de 973.629 lei.

Acest contract a fost încheiat în condițiile în care inculpații Chitic Dragoș Victor și Vișan Vasile cunoșteau că această operațiune era din punct de vedere economic defavorabilă municipiului și privea inclusiv o suprafață de teren care făcea parte din domeniul public al localității.

Diferența de valoare, respectiv suma de 397.351 lei, a fost achitată de municipiul Piatra Neamț inculpatului Apopii Mihai la data de 27 ianuarie 2015.

Evaluarea terenurilor ce aparțineau primăriei Piatra Neamț a fost realizată de inculpatul Zăpor Vasile, în calitate de expert, care le-a subevaluat cu suma totală de 1.089.170 lei, cunoscând că rapoartele sale vor fi determinante pentru încheierea contractului de schimb menționat mai sus, autentificat de notarul public Casapu Alexandru. Acesta din urmă a autentificat contractul respectiv cu încălcarea dispozițiilor legale, în condițiile în care cunoștea că una dintre suprafețele ce făcea obiectul schimbului (9.874 mp), făcea parte din domeniul public al municipiului Piatra Neamț. Prin aceste demersuri, a fost produs municipiului Piatra Neamț un prejudiciu în valoare de 1.089.170 lei care constituie totodată un folos necuvenit pentru inculpatul Apopii Mihai.

Municipiul Piatra Neamț a comunicat că se constituie parte civilă în prezenta cauză în vederea recuperării prejudiciului. În cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra unor bunuri imobile ce aparțin inculpaților Casapu Alexandru, Vișan Vasile, Bordei Marin și Chitic Dragoș Victor. Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel Bacău, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză” precizează DNA într-un comunicat de presă.