149822 – 15022018 – Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, impreuna cu primarul interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, au avut ieri o intalnire cu ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, la sediul ministerului, unde au discutat despre dezvoltarea de programe si proiecte culturale comune Bucuresti-Chisinau.

Firea: ”Dorim sa includem in calendarul de evenimente culturale al Capitalei Romaniei si proiecte culturale ale municipiul Chisinau, mai ales ca in acest an, dupa cum bine stiti, celebram Centerarul, o sarbatoare a tuturor romanilor, a Unirii Mari. Pe langa schimburile culturale intre teatrele din cele doua capitale, dorim sa includem in parcul Centenar pe care il vom realiza anul acesta si o zona dedicata orasului Chisinau. In acest sens, doamna primar Silvia Radu ne-a asigurat ca Primaria capitalei Republicii Moldova ne va oferi o sculptura reprezentativa”.

Totodata, Firea a mai declarat ca va invita artistii de la Chisinau sa performeze in cadrul Festivalului International de Teatru de Strada, B-Fit in the street, eveniment de marca organizat de Primaria Municipiului Bucuresti, prin Arcub, la care au participat anul trecut peste 300 de artisti din 9 tari si peste 40.000 de spectatori.

De asemenea, in cadrul intalnirii, edilul sef a prezentat o serie de proiecte de regenerare urbana pe care Municipalitatea isi propune sa le realizeze anul acesta: ”Am prevazut in bugetul pentru anul 2018 suma de un milion de euro pentru organizarea unui concurs de solutii pentru reabilitarea si punerea in valoare a unor zone simbol din Bucuresti, cum ar fi Calea Victoriei si bulevardul Magheru. Ne dorim sa participe la concurs cele mai prestigioase case de arhitectura din lume, care sa ne propuna cele mai bune solutii pentru a revitaliza aceste zone, dupa modelul Praga si Varsovia. Lucrarile de modernizare vor fi realizate atat din fonduri municipale cat si in parteneriate public private, mai multi investitori aratandu-se deja interesati sa ne devina parteneri in acest demers”.

Edilul sef a mai anuntat ca Municipalitatea a semnat protocoale de colaborare cu Universitatea Bucuresti si Universitatea de Arhitectura ”Ion Mincu”, pentru refacerea fatadelor celor doua institutii de invatamant.

La randul sau, primarul interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, a reiterat faptul ca printre prioritatile sale se numara si revitalizarea mediului cultural din orasul pe care il conduce si, in aces sens, si-a exprimat dorinta de a organiza cat mai multe evenimente publice, de inalta tinuta culturala, avand modelul de bune practici al Capitalei Romaniei: ”Avem artisti foarte buni in Chisinau, in special la teatrele de copii, iar o colaborare in acest domeniu intre orasele noastre ar reprezenta un avantaj clar pentru cetatenii Chisinaului, un prim pas in revigorarea mediului cultural din Capitala Republicii Moldova. De altfel, doresc sa organizam si noi la Chisinau un proiect pilot, similar Festivalui International de Teatru de Strada de la Bucuresti”.

La randul sau, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, si-a exprimat toata disponibilitatea in a sprijini proiectele culturale ale municipiului Chisinau: ”Sunt ministru, dar in primul rand artist, si deci cunosc importanta speciala pe care o are arta in viata cotidiana. Vom face toate demersurile necesare si ii vom invita pe copiii din Chisinau in taberele de creatie pe care le vom organiza in Romania si de asemenea vom pregati pentru teatrele din Chisinau turnee in tara noastra, astfel incat, in anul Centenarului sa putem sarbatori cum se cuvine, toti romanii, bucuria Marii Uniri”.