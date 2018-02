Si totuși Lupescu vrea șef la LPF

149757 – 12022018 – Fostul internaţional Ionuţ Lupescu, în prezent director al Comisiei Tehnice a UEFA, şi- a anunţat, duminică, oficial, candidatura la alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal programate la 18 aprilie, desi a sous în nenumărate rânduri că nu vacandida. ”Sunteţi mulţi cei care mi-aţi solicitat de-a lungul ultimului an să îmi pun experienţa, cunoştinţele şi pasiunea în serviciul fotbalului din ţara mea. V-am auzit, am înţeles, am cântărit şi am luat decizia, conformă cu dorinţele voastre, să îmi depun candidatura la preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal”, a scris Lupescu într-un mesaj postat pe contul personal de Twitter.

Ionuţ Lupescu este al treilea candidat la preşedinţia FRF. Până în prezent şi-au mai anunţat candidaturile actualul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, și fostul fotbalist Marcel Puşcaş.

Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal a stabilit la 12 ianuarie ca alegerile pentru preşedinţia FRF să aibă loc în cadrul Adunării Generale din 18 aprilie. Conform Statului FRF, termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este cu 15 zile înainte de data alegerilor.