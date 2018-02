Şi totuşi se face

149946 – 22022018 – Proiectul de hotărâre privind preluarea în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București a imobilului din Șoseaua Pipera nr. 55, sector 2, în vederea realizării obiectivului de investiții „Spitalul Metropolitan”, a fost aprobat astazi cu 48 de voturi ‘pentru’, o abtinere ( PNL) si un vot negativ (USR).

Primarul General, Gabriela Firea: „Astazi Consiliul General a votat un proiect esential pentru cetateni si anume alocarea unui teren destinat edificarii Spitalului Metropolitan. Prin votul de acum consilierii generali au demonstrat ca pot actiona exclusiv in interesul bucurestenilor, fara a tine cont de conflictele politice. In continuare vom depune toate eforturile, conform legislatiei in vigoare, sa optimizam toate costurile realizarii acestui obiectiv de investitii ambitios si vom colabora indeaproape cu reprezentantii partidelor din Consiliu General si pentru identificarea unor terenuri pentru realizarea altor doua unitati medicale in sectoarele 3 si 6, zone deficitare din acest punct de vedere in Bucuresti”.

Astfel, Consilierii Generali au votat in unanimitate si „Proiectul de hotărâre privind împuternicirea Primarului General al Municipiului București de a identifica suprafețele de teren și să demareze procedurile necesare privind construcția a două spitale generaliste”, transmite printr-un comunicat Primaria Capitalei.