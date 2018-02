Și totuși, sistemul de sănătate se eficientizează

149672 – 06022018 – Ministrul Sorina Pintea a declarat că a preluat portofoliul Ministerului Sănătăţii cu scopul de a continua proiectele pe care ministrul Bodog le-a început. Sorina Pintea dorește să aducă comunitatea de partea ministerului, dar și o mai bună colaborare cu asociațiile de pacienți. Obiectivul principal al acesteia îl constituie spitalele regionale.

Primul an de mandat PSD+ALDE a venit cu noi măsuri pentru sistemul de sănătate din România care au contribuit succesiv la modernizarea sistemului, la eficientizarea sistemului birocratic și multiple beneficii pentru pacienți, este de părere deputatul Maricela Cobuz.

”Prin Programul de Guvernare, încă din prima lună s-au alocat 770 de milioane de lei pentru achiziția vaccinurilor pentru copii, pe bugete multianuale, s-au alocat bani pentru toate programele de sănătate publică, inclusiv pentru bolile rare, s-a extins programul Hepatita C pentru gradul de fibroză F3 și au fost înființate noi programe de screening. La finalul lunii februarie 2017, Ministerul Sănătății, împreună cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, au semnat ordinul de modificare și completare a O.1306/2016 prin care s-au redat indemnizațiile însoțitorilor persoanelor cu dizabilități în grad de handicap (sindrom Down, cu ADHD, dislexie sau autism). În luna martie a aceluiași an, au fost semnate două importante ordine de către ministrul Sănătății prin care s-a vizat modalitatea de stabilire a prețului pe procedura de nevoi speciale și definirea și verificarea implementării obligației de serviciu public. Totodată, prin semnarea celor două ordine, s-a ieftinit prețul la medicamentele care își pierd patentul cu minim 35%. Au fost eliminate comisiile de specialitate de la nivelul Caselor Județene de Sănătate și de la Casa Națională de Sănătate prin care s-a venit în sprijinul pacienților de a accesa mai rapid tratamentul adecvat. Au fost acordate prestațiile sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2017, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice și a fost actualizată lista cu medicamentele compensate. Tot în primul trimestru al anului 2017, a fost suplimentat fondul bugetar datorită creșterii salariale pentru personalul medical. Suplimentarea alocației bugetare pentru sănătate s-a făcut și datorită necesității dotării unor spitale județene cu un computer-tomograf (celor care nu aveau). Au fost eliminate plățile contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile obținute din investiții și a fost creat cadrul legal pentru înființarea, la nivel local, a unor centre comunitare integrate care să ofere atât servicii medicale, cât și servicii sociale”.

În al doilea trimestru, au fost deschise lucrările de construcție la cea mai nouă clinică de hematologie din țară, care va funcționa în cadrul Institutului Oncologic “Profesor Doctor Ion Chiricuță” din Cluj Napoca. În primele șase luni ale anului 2017, Ministerul Sănătății a realizat investiții în valoare de aproximativ 12 milioane euro, iar alte investiții majore în infrastructura de sănătate au intrat în linie dreaptă. Astfel, au fost achiziționate 277 de mașini de anestezie, destinate blocurilor operatorii din aproximativ 50 de unităţi sanitare. Au fost finalizate procedurile de furnizare a echipamentelor medicale necesare pentru unităţile de primiri urgenţe din 68 de spitale regionale, strategice, institute medicale, spitale judeţene și spitale de pediatrie, o investiție de peste 4 milioane de euro.

Repornirea și dezvoltarea activității Institutului Cantacuzino a fost o prioritate pentru Guvernul PSD prin Programul de Guvernare. Astfel, s-a adoptat trecerea Institutului în subordinea Ministerului Apărării Naționale, ceea ce va asigura independența României în domeniul producției vaccinurilor, dar și promovarea unor produse la export, institutul având rol strategic național și regional.

În același trimestru, a fost adoptată de către Guvern Legea privind organizarea şi finanţarea activității de vaccinare a populaţiei în România, lege dezbătută și adoptată în Senat, urmând să ajungă pe ordinea de zi a şedinței Camerei Deputaților. A fost introdusă pe agenda UE, din luna decembrie, problema exporturilor paralele de medicamente, iar la solicitarea României, miniștrii UE au căutat soluții pentru eliminarea exportului paralel de medicamente, în cadrul Consiliului Miniștrilor Sănătății. Tot pe această temă, am adresat personal o întrebare Ministerului Sănătății, domnului ministru Florian Bodog, referitor la soluțiile vizate pentru a elimina exporturile paralele de medicamente.

De asemenea, în anul 2017, prin hotărâri ale Guvernului României, s-a creat cadrul legal pentru trecerea în administrarea Ministerului Sănătății a suprafețelor de teren necesare construirii celor 8 spitale regionale: Cluj, Iași, Craiova, Timişoara, Târgu Mureş, Constanţa, Brăila-Galaţi şi Braşov. Totodată au fost semnate primele contracte de achiziție în valoare de 38 de milioane de euro, pentru dotarea cu echipamente de radioterapie a cinci spitale din București și din țară.

În ceea ce privește infrastructura domeniului Sănătății, în anul 2017 au fost dotate secțiile UPU din spitalele universitare și județene prin achiziționarea a 5.472 de echipamente pentru 78 de spitale și dotarea secțiilor ATI din spitalele universitare și județene prin achiziționarea a 277 echipamente pentru 56 spitale.

Pe 9 ianuarie 2018, au fost semnate contracte în valoare de 19,8 milioane de euro pentru dotarea a 34 de spitale din țară și din Capitală, spitale care vor fi dotate cu echipamente de imagistică de tip Computer Tomograf (14), Rezonanță Magnetică Nucleară (24) și 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicală de imagistică utilizată pentru stocarea, recuperarea, prezentarea și partajarea imaginilor produse prin radiografie, scanare CT, RMN). De asemenea, s-au achiziționat echipamente medicale pentru secțiile de Chirurgie Generală și Mari Arși, dar și echipamente medicale pentru sistemul de telemedicină pentru UPU și 102 spitale din România.

La începutul lunii februarie, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat că este nevoie de o lege a transplantului şi de mai multă transparenţă în actul medical. Totodată, a precizat că se vor căuta soluții pentru a angrena în sistemul de sănătate câți mai mulți medici rezidenți.

Pentru anul 2018, s-au pregătit contractele pentru dotarea cu echipamente de radioterapie a altor 3 centre din țară, pentru achiziția a 8 unități mobile de screening de cancer de col uterin, pentru achiziții de echipamente medicale pentru 90 de UPU și echipamente pentru 71 de spitale. Au fost finalizate procedurile de evaluare pentru achiziții de 2.400 de echipamente medicale pentru 51 de secții ATI și 4 secții de Mari Arși, procedurile de evaluare pentru achiziții de echipamente de laborator pentru ANMDM – 8 bucăți, și se pregăteşte, pentru trimestrul I al anului 2018, achiziția a 100 de ambulanțe.

Pe viitor, vor fi introduse noi măsuri în domeniul sănătății prin care se urmăresc mai multe obiective: crearea unui sistem în care medicii să poată oferi un act medical de calitate, acordând mai mult timp consultațiilor și discuțiilor cu pacienții, debirocratizarea activităţii furnizorilor de servicii medicale, precum şi creşterea accesului asiguraţilor la medicamente şi servicii paraclinice finanţate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

În momentul de față, Ministerul Sănătăţii şi Guvernul României au în vedere un plan prin care să îmbunătăţească Programul Naţional de Oncologie derulat de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Pentru o mai bună punere în aplicare a programului, acesta trebuie extins pe mai multe paliere pentru a acoperi toate nevoile pacientului bolnav de cancer”, susține într-o declarație de presă parlamentarul social-democrat.