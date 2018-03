Capitala Romaniei va gazdui Forumul Investitorilor Bucuresti-Chisinau

145135 – 07032018 – In cadrul vizitei de la Chisinau, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a avut o intrevedere cu vicepremierul Republicii Moldova pentru integrare europeana, Iurie Leanca, la sediul Guvernului.

In cadrul intalnirii, cei doi oficiali au discutat despre contributia Bucurestiului la proiectele de dezvoltare ale capitalei Republicii Moldova.

Iurie Leanca: ”Am convingerea ca relatiile dintre cele doua capitale se vor intensifica si va multumim pentru implicarea in proiectele Municipalitatii de la Chisinau. Capitala Moldovei are nevoie de o viziune clara, dar si de solutii si de aceea solicitam sprijin din partea Bucurestiului, care are o administratie coerenta, cu linii clare de dezvoltare si eficientizare a serviciilor publice. Contributia Capitalei Romaniei la rezolvarea problemelor Chisinaului este foarte importanta si speram ca aceasta colaborare se va desfasura pe cat mai multe planuri de interes, in beneficiul tuturor cetatenilor”.

Gabriela Firea: ”Trebuie sa militam pentru valorile care ne apropie, sa fim uniti si sa contribuim cu tot ceea ce ne sta in putinta in realizarea proiectelor destinate sa imbunatateasca viata cetatenilor din Chisinau. Va asigur de tot suportul meu, sunt deschisa tuturor colaborarilor intre cele doua municipalitati si vom studia cu prioritate problemele expuse. Am inteles ca exista o serie de propuneri de proiecte investitionale, cum ar fi curatarea albiei raului Bac, reconstructia Circului din Chisinau, reabilitarea Gradinii Botanice, reabilitarea Liceului Republican Sportiv, a Filarmonicii, precum si reabilitarea Conservatorului. Primaria Municipiului Bucuresti isi va aduce contributia la reabilitarea acestor obiective, iar acolo unde actiunile vor excede cadrul legal al Municipiului Bucuresti voi propune in plan politic colegilor de partid si de la Guvern, un sprijin concret si mai sustinut pentru Chisinau. Doresc sa ne implicam impreuna, atat la nivel central cat si local, sa realizam lucruri concrete, cu rezultate cat mai rapide”.

Cei doi oficiali au convenit ca anul acesta cele doua municipalitati sa organizeze la Bucuresti Forumul Investitorilor Bucuresti-Chisinau, astfel incat domeniul investititional din Capitala Republicii Moldova sa fie pus in valoare, iar oamenii de afaceri de la Bucuresti sa aiba posibilitatea sa descopere oportunitatile de investitii din Republica Moldova.