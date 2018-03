Consilierii generali încearcă eficientizarea serviciilor publice

145559 – 29032018 – Consilierii generali au aprobat ieri proiectele de hotarare privind delegarea unor servicii publice catre nouă dintre cele 22 de companii care formeaza Holdingul Municipal.

Companiile au scopul de a eficientiza administrarea patrimoniului public si de a creste calitatea serviciilor publice la preturi sub cele actuale. Companiile au fost infiintate in anul 2017 cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniu, dupa modele validate la nivel european in capitale precum Viena, Praga, Madrid, modele preluate deja cu success si de alte orase din tara.

Astfel, Compania Municipala Parking Bucuresti S.A. va prelua gestiunea serviciului public de administrare a parcajelor apartinand domeniului public si/sau domeniului privat al municipiului Bucuresti, Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A. i-a fost delegata gestiunea activitatilor privind organizarea si optimizarea circulatiei rutiere si pietonale, instalarea, intretinerea si functionarea sistemelor de semnalizare si dirijare a circulatiei urbane, in scopul asigurarii sigurantei traficului si pentru fluidizarea acestuia, Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A. se va ocupa de construirea, modernizarea, repararea si intretinerea marilor bulevarde si a arterelor din Bucuresti, pasajelor rutiere si pietonale subterane si supraterane, inclusiv a elementelor de mobilier urban, iar Compania Imobiliara Bucuresti S.A. va gestiona serviciile de intretinere, reparatii curente si administrare a fondului imobiliar aflat in proprietatea Municipiului Bucuresti si/sau administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti (domeniul privat al statului).

Celelalte companii care au facut obiectul proiectelor de hotarare aprobate astazi sunt Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti S.A.; Compania Municipala Parcuri si Gradini Bucuresti S.A.; Compania Municipala Cimitire Bucuresti S.A.; Compania Municipala Agrement Bucuresti S.A.; Compania Municipala Publicitate si Afisaj Bucuresti SA.