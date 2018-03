Firea amenință cu demisia. Are multe nemulțumiri

145088 – 05032018 – Primarul Capitalei Gabriela Firea a catalogat luni drept „sinucidere politică” bătălia pe funcțiile din partid, în contextul Congresului PSD de sâmbătă când se vor fi aleși vicepreședinții, și a amenințat cu demisia din toate funcțiile din partid dacă nu se rezolvă problemele Capitalei care țin de guvern, acuzând fostele guverne PSD-ALDE că au amânat proiecte și au pus „bețe în roate”. Ea a adăugat că nu este un posibil candidat la prezidențiale.

Firea a insistat că nu se află nici în tabăra „pro-Dragnea”, nici în cea „anti-Dragnea”, însă a afirmat că promisiunile făcute bucureștenilor nu le-a făcut singură, ci ”alături de Liviu Dragnea”.

În prezent, Firea este vicepreședinte PSD, dar și lider al filialelor București și Ilfov.

„Întotdeauna am fost alături de toți aleșii locali pentru că acolo sunt adevăratele probleme ale țării. Dvs credeți că îi interesează pe români cine sunt vicepreședinții de la PSD, dacă noi avem două tabere una pro și una anti Dragnea sau șapte tabere. Dacă într-un timp rezonabil problemele grave ale Capitalei, care puteau fi rezolvate într-un an și jumătate, nu își vor găsi rezolvare, eu îmi dau demisia din toate funcțiile deținute în partid” a declarat Firea luni dimineață, înaintea ședinței Comitetului Executiv al PSD.

Aceasta s-a referit punctual la preluarea Elcen la Primăria Capitalei și a sugerat că miniștrii care nu își asumă personal anumite proiecte, lăsându-se influențați de secretarii de stat sau de diverși consilieri ar trebui să plece: „Puteți să credeți că din august anul trecut și până în martie, nu s-a făcut această evaluare? Sunt oameni în Ministerul Energiei, care au încă poziții importante, care frânează. Nu mai pot fi de acord cu faptul că miniștrii sunt conduși de directori!”

Trebuie ca acest lucru să aibă ecou în biroul lui Liviu Dragnea? „Da, 100%, pentru că am făcut promisiuni împreună, nu le-am făcut singură”.

„Nu este niciun avertisment, am anunțat doar ce voi face. Eu nu fac parte din nicio tabără. Pentru moment, voi candida, dar asta nu mă împiedică, dacă nu se rezolvă … Am iertat, am sperat, am luat-o de la capăt. Stăm cu proiectul spitalului metropolitan de un an de zile. De luni de zile acest teren este pârloagă, nu se face nimic, și totuși nu ajunge la noi. De vină este guvernul. Fostul guvern. Acum, doamna Dăncila mi-a promis celeritate”.

„Mi-aș dori să aflu motivul pentru care sunt puse bețe în roate primarului Capitalei. Nu vreau să mă victimizez. Eu nu sunt prezidențiabil pentru că am spus că vreau să îmi duc mandatul până la capăt. Fac apel la domnul președinte, la prim-ministru și am spus că un ministru nu poate să spună că nu poate pentru că nu îl lasă directorii” a mai spus Gabriela Firea.

Remaniere? „În momentul în care termenele vor fi depășite, eu voi îmi da demisia din funcții, dar voi propune ca miniștrii care nu își fac treba să plece. Pentru că ei vin, își trec în CV o funcție, dar partidul răspunde.

„Știți că nu putem să asfaltăm în centrul Capitalei fără avizul Ministerului Culturii? Anul trecut s-a stat și opt luni pentru o groapă. O comisie formată din oameni recomandați de pe vremea tehnocraților, pe care ministrul nu i-a schimbat… A ne bate între noi, repet, este sinucidere politică. Eu aș vrea să îi văd pe colegii mei cum ne batem între noi pentru proiecte. Funcțiile nu au nicio valoare dacă din ele nu derivă proiecte” a conchis primarul general al Capitalei. Sursa: HotNews