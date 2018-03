Firea despre cazul DNA – Poliția Locală: ”PNL și USR se ocupă cu delațiuni”

145213 – 12032018 – Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, așa cum era de așteptat, a reactionat dur în urma informațiilor privind implicarea DNA în afacerile pe care le-a derulat la Primăria Capitalei, prin Poliția Locală. Ea a declarat, luni, ca va raspunde solicitarilor facute de procurorii anticoruptie despre achizitionarea a zeci de autoturisme, a unei masini de topit zapada, dar si un lot de pantofi de institutia aflata in subordinea Primariei Generale. ”Le-am spus colegilor sa respecte legislatia. Vom raspunde prompt solicitarilor din partea DNA (…) Noi am primit solicitari inca din prima saptamana de mandat despre activitatea fostilor primari”, a precizat Firea care a spus că nu a fost informată despre cererea DNA: ”Nu am stiut pentru ca probabil aceasta adresa a DNA-ului a fost trimisa direct la Politia Locala. A fost trimisa miercurea trecuta, pe 7 martie. Probabil toti am fost ocupati cu ziua de 8 martie, pentru mama, pentru colege, surori si nu am fost informata”.

Edilul șef nu a scăpat ocazia să lanseze un atac la adresa consilierilor PNL si USR care s-ar ocupa cu ”delatiuni”: ”PNL si USR se ocupa cu delatiuni. Vor sa blocheze proiectele Primariei (…) Foarte interesant ca acest document de la Politia Locala a ajuns la un consilier general PNL. Asa cum stiti, in Consiliul General, USR si PNL se opun tuturor proiectelor benefice pentru Bucuresti. Au votat initial impotriva construirii spitalului metropolitan, in schimb se ocupa cu delatiuni, cu plangeri cu sesizari”, a punctat Firea.

La 11 septembrie 2017, CGMB a votat mai multe rectificări bugetare, printre care şi o alocare a PMB a 2,8 milioane de euro pentru achiziţionarea a 12 utilaje de topit zăpada. ”Acestea vor avea capacitatea de a topi o cantitate totală de aproape 1.300 de metri cubi de zăpadă pe oră”, declara Gabriela Firea.

Angajații aduși de la Voluntari au foarte multă experiență

De asemenea, Firea a răsouns și acuzațiilor potrivit cărora a angajat în instituțiile din subordinea municipalității angajați ai Primăriei Voluntari: ”Toate angajările, atât în aparatul de lucru al primarului general, cât și în instituțiile subordonate – și avem peste 40.000 de angajați – se fac respectând litera și spiritul legislației în vigoare și niciodată nu se face rabat. Faptul că primarul general are dreptul, potrivit legislației în vigoare, să aibă 10 – 12 consilieri personali, pe care îi angajează pe proprie răspundere, iar unii dintre ei au lucrat în anii trecuți la primăria din Voluntari și au foarte multă experiență și au transformat orașul Voluntari dintr-un oraș plin de noroi până la genunchi într-un oraș modern, în care există și asfalt, și candalizare, și școli moderne, și spital – s-a construit un spital când Guvernul PDL închidea spitalelele – este de bun augur și cred că mă ajută să-mi desfășor activitatea, având în vedere faptul că eu am fost jurnalist în domeniul economic, senator, dar încerc să recuperez cât mai mult faptul că sunt începătoare în domeniul administrației”, a precizat Firea.

Consilierul general din partea PNL, Ciprian Ciucu, a spus că de când Gabriela Firea a devenit primar general al Capitalei la primărie au fost angajați mulți oameni din Ilfov, inclusiv din Voluntari, unde primar este Florentin Pandele.