Grupul China Power, interesat de proiectele de dezvoltare ale Capitalei

145052 – 01032018 – Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit, ieri, la sediul Municipalitatii, cu o delegatie a grupului China Power, aflata in Bucuresti cu scopul de a identifica oportunitati de implicare in proiecte de anvergura. Cu aceasta ocazie, Firea i-a asigurat pe oaspetii chinezi de faptul ca Municipalitatea are in plan demararea unor proiecte majore in sectoare vitale pentru dezvoltarea Capitalei, precum infrastructura, sanatate, energie sau protectia mediului.

Gabriela Firea: ”Avem un plan ambitios de dezvoltare a Capitalei, pentru care avem nevoie de parteneri puternici. Suntem deschisi pentru colaborarea cu investitori seriosi, de prestigiu, alaturi de care sa putem realiza proiecte de anvergura pentru Capitala, atat in baza unor parteneriate public-private, cat si prin procedurile clasice de achizitii publice”.

Reprezentantii China Power au precizat ca pot oferi solutii la cheie – proiectare, planificare, executie, mentenanta/exploatare, inclusiv finantare, pentru proiecte mari din urmatoarele domenii: energie (termica, hidro, nucleara, verde), infrastructura (drumuri, poduri, cai ferate, metrou)si protectia mediului (tratarea apelor uzate si a deseurilor menajere).

Reprezentantii Primariei Capitalei au facut o prezentare a proiectelor care vor fi derulate in perioada urmatoare, urmand sa se alcatuiasca un grup de lucru care sa identifice posibilitatile de colaborare pentru proiectele care vor prezenta interes pentru grupul chinez.

China Power este o companie strategica detinuta de statul chinez care numara peste 210.000 de angajati si deruleaza proiecte in valoare de peste 40 miliarde de dolari in 100 de tari.