Klaus Iohannis despre cazul Ghiță: Nu e treaba președinților

145175 – 08032018 – Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a cerut ministrului Justitiei din tara lui sa ii trimita un punct de vedere privind situatia extradarii lui Sebastian Ghita, un raspuns fiind asteptat chiar in cursul zilei de joi.

Klaus Iohannis si Aleksandar Vucic au fost intrebati de jurnaliști, joi, in conferinta de presa comuna de la Palatul Cotroceni, daca au discutat despre extradarea fostului deputat Sebastian Ghita, aflat la Belgrad de aproape un an. Presedintele Serbiei a precizat ca a transmis intrebarea ministrului Justitiei si va primi raspuns astazi. „Nu am discutat, dar pe urma am aflat ca vreti sa intrebati asa ceva si l-am intrebat pe domnul presedinte, care mi-a spus ca nu stie, dar cu siguranta instantele delibereaza si vom avea un verdict in aceasta chestiune. Mai mult nu a putut sa-mi spuna, mai mult nu stiu nici eu, nici nu cred ca este treaba presedintilor personal sa se ocupe de cei care fug de justitia romaneasca”, a raspuns presedintele Iohannis, la intrebarea unui jurnalist roman.

„Eu nu am prea multe date in acest sens, dar organele judicare se ocupa de aceasta chestiune. Cand domnul presedinte mi-a pus aceasta intrebare, am transmis-o mai departe ministrului Justitiei din Serbia, astfel ca vom primi in cursul acestei zile raspuns la aceasta intrebare”, a adaugat omologul sarb.