La propunerea primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, consilierii generali, cu exceptia catorva consilieri USR, au aprobat astazi doua proiecte de hotarare prin care se acorda ajutoare financiare atat femeilor insarcinate cat si cuplurilor care au indicatie medicala de fertilizare in vitro.

Firea: ” Proiectul Voucherul Materna se refera la acordarea unui sprijin financiar in valoare de 2.000 de lei pentru toate femeile insarcinate care au domiciliul in Bucuresti, de cel putin 6 luni. Plata se va face in 2 transe egale, prima in a zecea saptamana de sarcina, iar a doua dupa intrarea in a 6-a luna de sarcina. Sumele vor fi acordate sub forma unor bonuri valorice si vor putea fi folosite doar pentru achizitionarea de medicamente si servicii medicale sau pentru plata unor analize sau proceduri medicale care nu sunt decontate de Casa de Asigurari de Sanatate (Ex: pachetul „Torch”, testul de toleranta la glucoza, teste de trombofilie etc). Bugetul estimat al acestui program este de cca 8,5 milioane de euro anual si poate varia in functie de numarul de femei gravide care se vor inscrie. Dincolo de componenta financiara, acest program va avea ca efect cresterea numarului de gravide care vor traversa perioada de sarcina sub supravegherea si monitorizarea unui medic, pentru ca sunt multe femei care nu merg la medic in timpul sarcinii, din lipsa de bani”.

Proiectul tratează o situaţie cunoscută şi anume aceea de îmbătrânire a populaţiei. Situaţia constituie o problemă pentru că, pe termen lung, această tendinţă are consecinţe majore asupra disponibilităţii resurselor umane şi, deci, a dezvoltării socio-economice. Reducerea continuă a natalității, în paralel cu o creştere constantă a numărului vârstnicilor va determina schimbarea echilibrului între generații.

Concret, reducerea natalităţii în ultimii ani în Bucureşti se traduce în cifre astfel:

– anual, în municipiul București se nasc aproximativ 20.000 copii;

– datele INS arată o scădere cu 8,94% a naşterilor în anul 2015 faţă de anul 2010 (părinţi cu rezidenţa pe raza municipiului Bucureşti);

– în următorii ani ponderea populaţiei tinere şi adulte se va reduce, în timp ce ponderea populaţiei de 65 ani şi peste va creşte exploziv.

Există voci care spun că declinul populaţiei nu mai poate fi stopat, ci doar redus ca intensitate. Chiar INS, sursa datelor noastre, consideră că măsurile strategice pentru stoparea derapajului demografic sunt o componenta majoră a strategiei de dezvoltare durabilă.

In ceea ce priveste proiectul de hotărâre „privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din București care au indicație medicală pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro (FIV) – „Șansa pentru cuplurile infertile”, Municipalitatea va acorda un sprijin financiar cuplurilor infertile din Bucureşti care au indicatie medicala pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro. Ajutorul consta in acordarea de vouchere, fiecare in valoare de 13.800 lei.

Primarul General, Gabriela Firea, a explicat: ”In Romania, la fel ca la nivel mondial, unul din 6 cupluri are probleme de infertilitate, aceasta fiind considerata ce-a de-a cincea intr-un top al celor mai grave maladii.

In Romania se fac anual cca 5.000 de proceduri de fertilizare in vitro, cu mult sub media europeana. Spre exemplu, in Franta se fac cca 40.000 de proceduri pe an, iar in Grecia, la o populatie de doar 10 milioane de locuitori, un numar de 10.000 de proceduri, dublu fata de la noi.

In acest context, demaram programul „O sansa pentru cuplurile infertile”, in cadrul caruia va fi oferit un sprijin financiar in valoare de 3.000 de euro (13.800 de lei), pentru cuplurile infertile care au indicatia medicala pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro (FIV) din partea unui medic specialist cu competenta in reproducere umana asistata. Bugetul multianual al proiectului va fi de 13.800.000 lei, pentru perioada iunie 2018 – decembrie 2019, pentru un numar estimat de aproximativ 1.000 de beneficiare”.

Conform proiectului de hotarare, conditiile de acceptare in program, in afara recomandarii din partea medicului, sunt:

– Ambii membri ai cuplului au calitatea de asigurat in sistemul public de sanatate;

– Cuplu autolog si/sau cupluri in care partenerul sufera de azoospermie;

– Varsta femeii sa fie cuprinsa intre 24 si 45 de ani;

– Domiciliu stabil sau resedinta in Bucuresti pentru partenera, obtinute cu cel putin 6 luni inainte de inceperea proiectului.

