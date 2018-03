Protest al angajatilor din politie si penitenciare – 24 martie 2018

145457 – 23032018 – Sâmbătă, 24 martie 2018, angajati din penitenciare vor cere in strada, alaturi de colegii politisti conditii de lucru mai bune si o salarizare echitabila pentru sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, se arată într-un comunicat de presă.

Protestul va avea loc in Piata Revolutiei – in fata MAI (09.00. si 12.00) si in Piata Victoriei – in fata Guvernului (13.00 – 16.00).

Angajații din penitenciare mai cer și demiterea lui Tudorel Toader din functia de ministru al Justitiei întrucat ”submineaza modernizarea sistemului penitenciar romanesc prin incompetenta si servilism”.