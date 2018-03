Psihologia poporului român, demonstrată printr-un experiment social

145327 – 16032018 – În data de 15 martie, la București, a avut loc evenimentul Romanian Business Leader Summit 2018, cu participarea prof. dr. Daniel David, Profesor Universitar Doctor, Universitatea Babeș Bolyai, autor al “Psihologia Poporului Român”.

În cadrul evenimentului, psihologul a explicat cum spațiul vestic mizează pe individul autonom și descentralizarea puterii, pe cand românii mizează pe idea de individ colectivist si concentrarea puterii. De aceea, potrivit acestuia, importul de instituții vestice în România sfârșește prost.

​ “Noi am ales spatiul vestic, nu ne-a fortat nimeni acolo. Spatiul vestic e construit pe descentalizarea puterii. Nu doar cea politica ci orice fel de Putere. Ideea e ca nimeni sa nu concentreze puterea intr-o societate, astfel incat zonele de putere sa se poata controla unele pe altele si nimeni sa nu poata deveni autoritar. Acum e important sa ne intelegem locul nostru acolo si ce putem obtine din aceasta integrare. De aderat am aderat, de integrat … mai greu”, a explicat prof dr. Daniel David, în cadrul unui interviu luat de Andreea Rosca, la evenimentul Romanian Business Leaders Summit.

Potrivit psihologului, problema noastră fundamental este asta: spațiul vestic are cele două valori fundamentale: individ autonom și descentralizarea puterii, pe când la noi avem de-a face cu tipul de individ collectivist și o concentrare a puterii. Cele două valori nu sunt doar diferite, ci ele sunt în opoziție. Daniel David susține că România are o problem majoră atunci cand instituțiile vestice (sociale, economice sau in educatie) pe care trebuie sa le importam prin diverse directive europene, se bazeaza pe fondul cultural vestic. Noi suntem fortati sa importam institutii pe un fond cultural in opozitie. Si de multe ori aceste institutii fie nu prind, fie devin forme fara fond. Adica goale de continut sau le adaptam intr-o masura in care le schimbam esemta.

“Ca un exemplu pe care l-ati vazut cu totii de institutie vestica adaptata la noi: cabinetul parlamentar. In Vest, ai primit bani, ti-ai angajat cei mai buni experti! In Romania, in cine ai tu cea mai mare incredere? Pai in rude! Cum se cheama asta in Vest? Conflict de interese! Iata cum noi preluam institutii fara sa fim suficient de pregatiti…Si multe din asemenea cazuri nu au fost facute intentionat, ci pe un fond cultural care ne defineste. Un individ colectvist crede in rude, neamuri, prietenii. Un alt exemplu e legat de faptul ca tarile vestice au tendinta sa vada schimbarea ca pe o oportunitate. Noi avem tendinta sa vedem viitorul ca un pericol. Si asta e un lucru grav pentru ca nu te stimuleaza sa faci schimbari. Si mai e o mare diferenta. In Vest, comportamentul social se controleaza prin recompense. Daca ti-ai facut treaba, esti batut pe umar, ti se spune „good job!” si poti primi un bonus. La noi, comportamentul social se face prin pedepse. Am ajuns de foarte multe ori sa vanam erori- fie preventiv, fie corectiv, dar predominant la noi comportamentul social se face punitiv. Si asta are impact la nivel social. Acestea sunt cele 4 atribute dominante : individ colectivist, concentrarea puterii- avem aici unul din cele mai mari scoruri ale concentrarii puterii din UE, evitarea incertitudinii- la fel, avem aici unul din cele mai mari scoruri din UE si controlul comportamentului social prin pedepse” a exemplificat psihologul.

De asemenea, Daniel David a afirmat că multi istorici i-au spus ca de-a lungul istoriei ne-a ajutat acest profil. Ca un individ colectivist nu e deschis spre straini, in care vede un pericol. Si ca de regula, in istorie, strainii au venit la noi ca sa ne ia cate ceva, nu sa ne dea. Asa este! Numai ca intr-o lume cum e cea de azi, globalizata, odata ce ai intrat in UE, aceasta reticenta fata de straini devine un impediment. Pentru ca un strain care vede ca tu stai si il analizezi, el isi muta investitiile intr-un alt stat. Iata cum ceva ce poate ne-a ajutat in istorie, acum s-ar putea sa nu ne mai foloseasca astazi.

“Acest profil de care vorbesc se nuanteaza pe generatii. Daca ne referim la generatia baby boomers (50+ ani), dominant sunt oamenii cu acel profil traditional. In cadrul generatiei X (30-50 de ani) , jumatate sunt cu profil traditional si jumatate au un profil vestic. In generatia millenials, acestia au un profil vestic. Noi suntem intr-o schimbare, dar nu stiu cat de repede se vor schimba lucrurile. Cred ca mai avem nevoie de vreo 20 de ani. In Romania, puterea sociala este concentrata. Batalia se da la generatia 35-50 de ani, ca ei sunt in zonele de putere. Jumatate dintre ei sunt sustinuti de millenials, dar ei nu au zone de putere sociale, ci pot cel mult protesta in strada. Doar ca cealalta jumatate a generatiei X sunt sustinuti de cei de peste 55 de ani care inca ocupa pozitii de putere. Va fi foarte greu sa facem o schimbare fara sa intervina schimbarea generationala. O sa va descriu un experiment. A fost facut un studiu in care s-a comparat un esantion american si unul romanesc. Oamenii erau pusi sa coopereze in vederea realizarii unor sarcini si in functie de performanta lor, urmau sa fie recompensati. Cum s-au comportat amercanii? Americanii observau cine e mai performant si ii sustineau pe cei mai buni in ideea ca castigul comun era castigul fiecaruia in parte. Esantionul romanesc : cum aparea careva care era mai performant, membrii grupului il pedepseau si il trageau inapoi! Asta este un mod care arata uneori cum arata o cultura colectivista care nu intelege ca succesul unuia din grupul nostru se va rasfrange asupra intregului popor” a mai prezentat psihologul Daniel David în cadrul evenimentului. Sursa: HotNews