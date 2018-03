Teodorovici a decapitat ANAF

145544 – 28032018 – După discuţiile purtate în miez de noapte de Eugen Teodorovici cu mai marii din minister, referitoare la cifrele dezastruaose pe care le arată bugetul după numai două luni din 2018, ministrul Finanțelor a hotărât demiterea a nu mai puţin de 24 de şefi ai ANAF. De asemenea, Ionuţ Mişa, fostul ministru al Finanţelor, va fi instalat la şefia instituţiei. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.

Eugen Teodorovici: ”Pe primele două luni ale anului am depasit planul de incasari cu 21,5 – parte de venituri, fata de anul trecut. Partea de deficit, cheltuielile au crescut cu 38%, dar acestea vin din mai multe zone – partea de investitii – cu 4 miliarde mai mult ca inceputul anului trecut, bunurile si serviciile, partea de salarii si pensii – au fost prevazute in 2018. Deficitul de 5,4 miliarde de lei pe primele două luni se incadreaza in ce estimasem in deficit pe primul trimestru. Sunt primele două luni, lucrurile se vor regla. O sa vedeti!”