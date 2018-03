Uite de ce nu funcționează…

145512 – 27032018 – O serie de proiecte vitale pentru dezvoltarea Capitalei, menite sa continue implementarea unor mai bune servicii publice in oras, se afla pe ordinea de zi a sedintei de consiliu de miercuri. Proiectele vizeaza delegarea unor servicii publice catre Holdingul Municipal.

In acest context, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, lanseaza un apel de colaborare catre consilierii generali PNL, USR si PMP, de a nu raspunde initiativei de blocare a unor masuri deja aprobate si demarate: ”Pe ordinea de zi a sedintei din data de 28 martie se vor afla proiecte extrem de importante pentru Capitala, menite sa imbunatateasca serviciile publice pentru bucuresteni in domenii problematice in acest moment: traficul rutier, parcarile si fondul imobiliar. Aceste proiecte reprezinta, de fapt, punerea in practica a unor initiative deja aprobate de catre consilierii generali, atunci cand au votat infiintarea societatilor care fac parte din Holdingul Municipal. Am aflat cu stupoare ca presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, pune presiune pe consilierii generali PNL sa voteze impotriva acestor proiecte, din motive pur politicianiste si doar cu scopul de a bloca activitatea actualei administratii. Nu este firesc ca in Bucurestiul anului 2018, ambitiile marunte ale unui om politic sa blocheze activitatea unui oras si sa afecteze in mod direct viata a milioane de oameni”.

”Presedintele PNL trebuie sa fie consecvent: de cate ori are ocazia, declara ca Bucurestiul are nevoie urgenta de masuri de fluidizare traficului, ca are nevoie de parcari si de un management eficient al traficului, insa atunci cand are ocazia sa demonstreze prin fapte, atunci cand partidul pe care il conduce poate colabora efectiv la aceste proiecte, se opune vehement, din motive politice. Daca presedintele PNL Bucuresti intelege sa actioneze in acest fel, in detrimentul bucurestenilor, il voi propune pentru titlul de ‘cetatean de dezonoare al Capitalei’. Consider ca, prin astfel de practici, condamna Bucurestiul la subdezvoltare si ca gesturile sale afecteaza direct cetateniii Capitalei. Tocmai de aceea, imi exprim increderea ca toti consilierii generali vor intelege apelul meu la colaborare, vor intelege sa lase deoparte interesele de partid si sa voteze in interesul alegatorilor. Este un apel la propria constiinta, o invitatie la actiune constructiva, pentru dezvoltarea unei capitale europene”, a declarat Firea.

Un eventual vot negativ al proiectelor ar avea consecinte negative directe asupra calitatii serviciilor publice. ”Concret, in cazul in care Consiliul General nu va aproba delegarea serviciului de intretinere, reparatii curente si administrare a fondului imobiliar aflat in proprietatea Municipiului București catre Compania Imobiliară București S.A., acest vot va afecta direct mii de persoane care asteapta de ani de zile sa obtina o locuinta sociala de la Municipalitate. De asemenea, un vot negativ dat proiectului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de administrare a parcajelor va duce la amanarea rezolvarii unei probleme acute a Bucurestiului, si anume lipsa parcarilor si lipsa unei administrari eficiente a acestora, si exemplele ar putea continua. Reamintim ca Holdingul Municipal, infiintat de catre Primaria Municipiului Bucuresti, are ca obiectiv administrarea mult mai eficienta a patrimoniului public si furnizarea serviciilor publice la standarde europene, la preturi mult mai mici decat cele actuale, toate aceste masuri constituind imbunatatiri ale administrarii bugetului Capitalei, in beneficiul bucurestenilor. Cel mai bun exemplu este in domeniul consolidarilor: la inceputul anului 2017, Consiliul General aproba acordul de principiu pentru infiintarea Holdingului Municipal, iar pe 7 decembrie Compania Municipală Consolidări SA începea deja lucrările de consolidare şi reabilitare a patru imobile din centrul vechi, aflate în stare avansată de degradare”, se arată într-un comunicat de presă.