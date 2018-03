Un pas mic pentru un deputat, un pas mare pentru comunități

Plenul Senatului a adoptat, miercuri, inițiativa deputatului USR Matei Dobrovie, ”Legea Zgomotului”

145144 – 07032018 – Aceasta vine cu reglementări mult mai clare față de prevederile anterioare și cu soluții la problema tulburării liniștii publice prin zgomot excesiv în locuințe și instituții.

„Mă bucur că senatorii au dat un vot pozitiv îmbunătățirii constatării acestui tip de contravenții, ca prim pas pentru soluționarea unei probleme a tulburării liniștii publice prin zgomot, cu care se confruntă majoritatea românilor și care afectează calitatea vieții acestora„, a declarat deputatul USR Matei Dobrovie.

În urma dezbaterilor din comisiile din Senat, în proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 au fost incluse mai multe amendamente care să acopere toate obiecțiile ridicate de Ministerul de Interne.

„În Comisia juridică de la Senat am depus mai multe amendamente, însușite de Comisie, pentru a acoperi și situațiile în care contravenția nu poate fi constatată, din diferite motive, prin mijlocul tehnic sau limitele de zgomot stabilite nu sunt depășite, dar există totuși un disconfort. Astfel, în cazurile menționate, constatarea contravențiilor va putea fi făcută și direct de către agentul constatator. Tulburările care produc un disconfort, fără a fi depășite totuși limitele de zgomot, se vor sancționa mai blând, cu amenzi cuprinse între 100 și 500 lei„, a explicat deputatul USR, Matei Dobrovie, inițiatorul propunerii legislative.

Lacunele din legea actuală au fost corectate de propunerea legislativă iniţiată de USR prin: stabilirea unor limite maxime admisibile de zgomot pentru intervalul zi/noapte, introducerea în sarcina agentului constatator a obligației de a măsura nivelul zgomotului cu ajutorul unui mijloc tehnic, precum și prin sancționarea recidivei.

Prin noua reglementare, zgomotul este excesiv dacă depășește valoarea de 35 dB în locuințe sau în alte imobile cu funcțiuni echivalente locuirii în intervalul 7-23, cu excepția orelor 14-16, respectiv valoarea de 30 dB între orele 14-16 și 23-7.

Măsurătorile se efectuează în locuința reclamantului, în camera indicată de acesta, nu a celui reclamat, evitându-se astfel eventualele conflicte cu persoana reclamată. În plus, prin elaborarea normelor metodologice de instruire a agenților constatatori, acestora li se va explica în ce condiții se fac măsurătorile (ex. reclamantul trebuie să oprească sursele de zgomot din propria locuință, să păstreze liniștea pe durata măsurătorii etc.)

Activitățile desfășurate în diferite instituții se consideră a fi afectate dacă nivelul de zgomot depășește valoarea de 45 dB între orele 7-23, respectiv pe cea de 35 dB între orele 23-7.

Pentru a descuraja tulburarea liniştii publice, limitele de amendă se majorează cu jumătate dacă contravenientul continuă activitatea ce a provocat zgomotul deranjant imediat după aplicarea sancțiunii, o reîncepe în termen de 24 de ore de la sancționarea ei sau săvârșește o nouă astfel de faptă în termen de 3 luni de la data aplicării sancțiunii anterioare.