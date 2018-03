Ziua mondială a apei a trecut neobservată în România

145588 – 30032018 – Deputatul PSD Florinel Stancu susține că este de datoria fiecăruia din noi să marcăm Ziua mondială a apei printr-o cooperare extinsă cu ajutorul căreia să facem față provocărilor precum poluarea apelor, creșterea cererii de acces la apă și la serviciile în domeniu.

”Ziua mondială a apei este marcată în fiecare an la 22 martie. O zi pe care Adunarea Națiunilor Unite a stabilit-o în anul 1993, nu pentru a sărbători, ci pentru a ne aminti că trebuie să ocrotim acest dar neprețuit al naturii pe care alte popoare, din păcate, nu îl posedă. Organizația Națiunilor Unite estimează că până în anul 2025, aproape 1,8 miliarde de oameni vor locui în țări sau regiuni în care apa va fi o problemă. Pe mine aceste date mă înspăimântă. Noi românii putem spune că suntem binecuvântați pentru faptul că deținem o resursă de apă atât de bogată. În același timp trebuie să conștientizăm că lucrurile nu vor rămâne mereu la fel. Citeam într-un comunicat emis zilele trecute că obiectivul 6 al dezvoltării durabile de pe Agenda ONU 2030 impune ca toată populaţia planetei să aibă acces la resurse de apă de calitate şi include obiective privind protejarea mediului natural şi reducerea poluării. Plantarea de păduri noi, reconectarea râurilor în zonele inundabile şi restaurarea zonelor umede reprezintă un mod durabil şi rentabil pentru a ajuta la reechilibrarea ciclului apei, la atenuarea efectelor schimbărilor climatice şi pentru a îmbunătăţi sănătatea şi mijloacele de trai ale omului. Pentru astfel de acțiuni am optat și am lucrat în fiecare zi din acest mandat. Asta voi face și de acum înainte, indiferent de ce mi-ar spune unii sau alții. Consider că natura și mediul în care viețuim cu toții nu pot fi supuse negocierii. România noastră cu păduri și ape nu poate fi supusă negocierilor și neglijenței. Este de datoria fiecăruia dintre noi să marcăm această zi printr-o cooperare extinsă prin care să facem față provocărilor cu care se confruntă managementul resurselor de apă, având în vedere creșterea cererii de acces la apă și la serviciile în domeniu. Resursele de apă și gama de servicii pe care le furnizează susțin creșterea economică, reducerea sărăciei și durabilitatea mediului. România va deveni mult mai importantă pentru Europa și din acest punct de vedere, iar noi trebuie s-o pregătim în fața viitoarelor provocări, s-o menținem curată și cu o natură protejată.Tema zilei mondiale a apei din acest an a fost „Natură pentru apă”. Potrivit worldwaterday.org ea se axează pe explorarea soluţiilor din natură pentru a face faţă provocărilor legate de apă cu care ne confruntăm în secolul al XXI-lea – inundaţii, secetă, poluare, daunele aduse mediului, împreună cu schimbările climatice. Țara noastră se confruntă frecvent cu inundații și secetă. În ultimii ani am reușit să reducem considerabil din calamitățile care se abăteau asupra cetățenilor. Totul a fost posibil datorită cooperării dintre oameni și instituțiile statului. Acest lucru mă face să propun pentru anulul viitor ca tema zilei mondiale a apei să fie cooperare pentru viitorul apelor”.