Cinci zile de film politic la București

145631 – 03042018 – Festivalul Internațional de Film Cinepolitica, singurul festival din Europa Centrală și de Est dedicat filmului politic, revine între 18 și 22 aprilie la București.

Competiția celei de-a șaptea ediții a Festivalului Internațional de Film Cinepolitica reunește cele mai noi și premiate filme cu temă politică, de la propunerea Bulgariei la Oscar până la Marele Premiu al Juriului pentru documentar la Sundance.

Dedicat filmelor cu tematică predominant politică, lungmetraje, filme de ficţiune sau documentare, reunite sub sloganul „Not so politically correct”, festivalul Cinepolitica va avea loc în aprilie la Cinema Elvire Popesco și Institutul Balassi din București. După un an plin de evenimente majore, de la testele nucleare efectuate de Coreea de Nord sau fenomenul fake-news la scandalul Weinstein sau ieșirea Statelor Unite din Acordul de la Paris, Cinepolitica revine cu cea de-a șaptea ediție, unde spectatorii vor putea vedea cele mai noi și puternice filme politice sau vor parti-cipa la dezbateri care punctează subiectele fierbinți ale momentului.

“Cred că o tematică comună în programul de anul acesta ar fi «scheletul din dulap», ocultarea, revelarea și asumarea vinovăției în cazul unor «molime» croni-ce ale civilizației umane. Vom prezenta filme și informații care nu mai sunt expuse în «stradă», ci ascunse adânc, de-a lungul timpului, în memoria individuală”, spune Marius Copel, selecționerul festivalului.

Negocieri istorice și supraviețuire

Corupție în Balcani, jihadism transmis din tată-n fiu, negocieri istorice și supraviețuirea în Berlinul nazist sunt temele abordate în patru din cele șapte filme din competiția Cinepolitica.

“Gloria”/“Glory”, filmul tandemului bulgar Kristina Grozeva și Petăr Valceanov, premiat la festivaluri de film importante din Europa, precum Locarno sau TIFF, este o parabolă socială ce explorează corupția, dife-rențele de clasă și prăpastia dintre zonele urbane și cele rurale din Bulgaria contemporană. Asemănat de publicația britanică The Guardian cu naturalismul pesimist al cinemaului românesc și apreciat pentru montajul de tip documentar, “Gloria”, un film inspirat dintr-un caz real prezentat de presa bulgară, ne arată cum un muncitor bâlbâit și binevoitor ajunge peste noapte victima sistemului corupt din țara vecină. Filmul a fost propunerea Bulgariei la Oscar în 2018.

Câștigător al Marelui Premiu al Juriului la Sundance, „Of Fathers and Sons”, documentarul regizorului sirian de origine kurdă Talal Derki, ne face părtași într-un mod brutal la intimitatea unei familii de fundamentaliști islamici. Văzut de The Hollywod Reporter drept “o privire intimă asupra răspândirii jihadismului radical” și lipsit total de apariții feminine, „Of Fathers and Sons” urmărește drama copiilor ale căror povești de noapte bună sunt povești cu martiri ai războiului contra forțelor lui Assad.

Tot din selecția Sundance 2018 vine și „The Oslo Diaries”, documentar regizat de Mor Loushy și Daniel Sivan, care ne prezintă culisele acordului de pace istoric dintre Israel și Palestina, semnat în 1992, în secret, la Oslo. Filmul, deja achiziționat de HBO, abundă în înregistrări de arhivă, imagini care nu au mai fost difuzate, reconstituiri și interviuri cu oameni-cheie ai acelor vremuri, cum ar fi preșe-dintele Shimon Peres. „The Invisibles”, o docu-drama germană regizată de Claus Raefle și filmată de Joerg Widmer, care a semnat imaginea și pentru „Pina” și „Tree of Life”, ne spune povestea a patru tineri evrei care au supraviețuit în Berlinul nazist utilizând identități false. Dramatizarea poveștilor celor patru subiecți face din „The Invisibles” un hibrid de documentar și dramă elaborată.