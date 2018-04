”Dialogos”, noua serie de prelegeri inițiată de ICR Berlin

145823 – 17042018 – Institutul Cultural Român din Berlin demarează anul acesta o serie de întâlniri, intitulată „Dialogos”, cu scopul de a oferi un spațiu de interacțiune socială, de a crea o platformă de discuții și de a realiza un schimb de idei. Sunt invitați specialiști români și internaționali din diverse domenii, care își vor prezenta proiectele de cercetare sau artistice și le vor discuta cu publicul participant.

Primul eveniment din seria „Dialogos”, care are loc pe data de 18 aprilie 2018, orele 19.00 în spaţiul galeriei ICR Berlin, o are ca invitată pe Anne Pirwitz.

Aproape nicio altă temă nu este atât de prezentă în mentalul colectiv al românilor precum cea a migrației forței de muncă. Aproape patru milioane de români lucrează în străinătate, iar copiii, partenerii de viață, frații și surorile rămân adeseori acasă. Spațiile sociale transnaționale create în acest context sunt întreținute prin vizite, telefoane, precum și transferuri de bani. În cadrul cercetării sale, Anne Pirwitz a intervievat în jur de 1.200 de români care locuiesc în țările din Europa vestică, cu privire la mai multe aspecte: motivația deciziei de a părăsi România, situația fiecăruia în țara de destinație și condițiile unei posibile reveniri. În cadrul prezentării intitulată „Between emigration and remigration. The situation of Romanian migrants in Western Europe” cercetătoarea va analiza o parte din aceste rezultate și totodată va prezenta întrebările de cercetare din cadrul lucrării sale de doctorale, dedicată spațiilor sociale transnaționale ale migraților reflectate în filmul românesc.

Anne Pirwitz s-a născut în 1992 la Magdeburg. A urmat studii de romanistică la Universitatea Martin Luther din Halle, iar în 2017 a absolvit masteratul de filologie romanică la Universitatea Potsdam, cu teza intitulată„Între emigrație și remigrație. O cercetare empirică interdisciplinară despre situația migranților români în Europa de Vest.” Din 2018 lucrează ca și colaborator științific la catedra „Culturi romanice” unde este doctorandă și predă un seminar despre fenomene transnaționale. În cadrul lucrării sale de doctorat Anne Pirwitz analizează modul în care spațiile sociale transnaționale ale migranților români sunt construite în filme.