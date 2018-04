Iohannis a sesizat CCR legea privind trecerea Monitorului Oficial în subordinea Camerei Deputaţilor

146017 – 26042018 – Preşedintele Klaus Iohannis a sesizat joi Curtea Constituţională cu privire la proiectul pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, care prevede ca acesta să revină sub autoritatea Camerei Deputaţilor. Preşedintele ceruse parlamentului să reexamineze legea, însă parlamentarii nu au modificat proiectul pe fond.

Schimbarea autorităţii de tutelă prin înlocuirea unei autorităţi executive cu una legislativă, transpusă tehnic-legislativ prin substituirea sistematică a cuvântului Guvern cu sintagma Camera Deputaţilor – fără a ţine cont de diferenţa de natură juridică dintre cele două – conduce la încălcarea prevederilor art. 1 alin. (5) şi ale art. 61 coroborate cu cele ale art. 64 alin. (1) şi (2) din Constituţie”, transmite preşedintele Klaus Iohannis în sesizare.

Preşedintele mai spune în sesizare că trecerea Monitorului Oficial în subordinea Camerei Deputaţilor este declarativă şi că nicio dispoziţie din lege nu prevede o atribuţie a Camerei Deputaţilor cu privire la modul în care această autoritate este exercitată: „Prin art. I pct. 1 din legea dedusă controlului de constituţionalitate, art. 1 din Legea nr. 202/1998 se completează cu un alineat nou potrivit căruia Regia Autonomă „Monitorul Oficial” se organizează ca regie autonomă, sub autoritatea Camerei Deputaţilor. Această dispoziţie este întărită prin prevederile art. I pct. 2 (art. 2 din Legea nr. 202/1998) şi art. I pct. 3 (art. 3 alin. (2) din Legea nr. 202/1998). Analiza sistematică a dispoziţiilor din cuprinsul legii criticate evidenţiază însă că plasarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial” sub autoritatea Camerei Deputaţilor este declarativă, nicio dispoziţie din această lege neprevăzând o atribuţie a Camerei Deputaţilor cu privire la modul în care această autoritate este exercitată”.

Totodată, Iohannis susţine în sesizarea adresată preşedintelui CCR, Valer Dorneanu, că prin felul în care a fost modificată Legea nu sunt clare raporturile dintre instituţia Monitorul Oficial şi Camera Deputaţilor.

„Conform art. II din legea criticată, secretarul general al Camerei Deputaţilor are competenţa numirii consiliului de administraţie, în cadrul căruia desemnează un reprezentant propriu. În stabilirea componenţei consiliului de administraţie Camera Deputaţilor, din nou, nu are niciun drept de decizie. Neclaritatea raporturilor dintre autoritatea publică tutelară şi regia autonomă transpare şi din dispoziţiile art. III alin. (1) din legea supusă controlului de constituţionalitate, ce prevăd că în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului se aprobă organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial”. Din conţinutul normativ al prevederilor menţionate ale Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României rezultă că acestea sunt antinomice, aspect de natură să încalce cerinţele constituţionale de claritate şi predictibilitate a normei, prevăzute de art. 1 alin. (5) din Constituţie. Sub aspectul neconstituţionalităţii dispoziţiilor ce reglementează raporturile dintre Camera Deputaţilor şi Regia Autonomă „Monitorul Oficial” legea criticată este neclară şi în ceea ce priveşte situaţia mandatelor membrilor actualului consiliu de administraţie, care este plasată sub semnul incertitudinii juridice ceea ce, de asemenea, contravine art. 1 alin. (5) din Constituţie„, mai precizează sursa citată.